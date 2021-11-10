中職／棒球世界難！新人要變完成品 洪一中：相輔相成

富邦悍將隊昨天做出6上6下的調度，升上大批新人練兵，總教練洪一中坦言，中職養成制度不如國外成熟，需要讓球員在一軍磨練成「完成品」，而且需要教練與球員相輔相成才能達成。

悍將升上6名球員中，5人未曾在一軍出賽，其中4人是今年選秀的新人，包括第2指名王苡丞、第3指名董子恩、第4指名孔念恩、第8指名岳少華，不過前三名野手昨天都先發，就差岳少華還沒「開箱」。

洪總指出，中職二軍建制相對國外職棒沒那麼成熟，人員也沒那麼充分，「我們通常會在球員還是未完成品的時候就擺上去（一軍），再來完成。」

這批新血來到一軍後，洪總表示，剛提醒的都有提醒，就看有沒有辦法消化，「很幸運有這個機會上來，你們要加油，努力成為完成品，不能只靠教練。」

球員能否成為完成品，洪總認為需要雙方相輔相成，「教練會慢慢去教育新球員，但是球員也要懂得學習，沒有上場就去觀察場上比賽、模仿別人，用最短的時間成為完成品。」

「棒球是全世界最困難的運動。」洪總提出這句後補充，教練可以分析球員改進的地方，但能不能打得好還是要靠球員自己，「投球差5公分可能就是全壘打跟打不到的差別，打擊差千分之一秒就是甜蜜點跟被擠壓。」