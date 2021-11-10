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中職／王苡丞開轟訊息回不停 多練三壘找機會

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
王苡丞昨天在生涯首打席開轟，中職史上本土第7人。圖／富邦悍將隊提供
王苡丞昨天在生涯首打席開轟，中職史上本土第7人。圖／富邦悍將隊提供

扛著「成德大王」封號，富邦悍將隊新人王苡丞在昨天生涯首打席就開轟，成為史上第7人，賽後訊息回到手軟，但要在一軍競爭，他自認不要追打壞球、三壘守備是要加強方向。

王苡丞昨晚在一軍首次亮相，第3局從味全龍隊先發投手林子昱手中轟出右外野全壘打，成為史上第7位在一軍生涯首打席就開轟的本土球員，前6人依序為劉芙豪、林立、黃敬瑋、江亮緯、林知譽、許禹壕。

出身新竹成德高中的王苡丞，被當時隊友取了「成德大王」的綽號，首戰就展現長打能力，賽後個人IG限動回了50多則，手機也收到滿滿訊息。

回到休息區時，王苡丞與總教練洪一中擊掌，他也透露洪總當時鼓勵他：「繼續加油，還是要努力練習。」

王苡丞表示，一軍感覺差很多，尤其是晚上出賽是未曾有過的體驗，守備站位也需要協助，「學長在旁邊會幫忙指導」。

不過敲出首轟後，王苡丞接下來3打數全遭三振，他說：「投手的引誘球比較多，要注意不要追打壞球。」

在二軍王苡丞出賽以一壘為主，三壘只守過一場，但練習時兩個位置都會準備，他說：「多一點位置，一壘人太多，而且學長都很強。」

富邦悍將 林立 味全龍

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