中職／沖繩球隊想當第六隊？聯盟：計畫與規定多項抵觸
日本沖繩琉球藍海隊（Ryukyu Blue Oceans）今天宣布目標2023年加入中華職棒，不過中職聯盟今天表示，該隊提出計畫與目前擴編球隊制度多項抵觸，難以符合。
琉球藍海隊於2019年成立，屬於獨立球隊，原本以加入日職為目標，今天在官網的聲明中指出，希望2023年進軍台灣中華職棒，包括進軍日職在內，同時經營2支球隊，因此需要募集資金，希望在11月14日起的3天時間內，募得4860萬日圓。
不過今天中職聯盟針對此事表示：「該球隊日前確曾來信盼加入本聯盟，惟該隊所提之加入計畫與『中華職棒擴編球隊制度』多項規定嚴重牴觸，聯盟已回信表達難以符合。」
聯盟也進一步指出：「對於該隊發布加盟中職的相關募資公告，聯盟未參與其中，事前亦無收到任何通知。謹此說明。」
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