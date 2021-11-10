中職／黃子鵬135局關機 猿新秀陸續開箱
樂天桃猿隊啟動關機程序，王牌投手黃子鵬昨天挑戰單季10勝的機會落空，今天下二軍休息，代表不會再出賽，猿隊也開始陸續安排新秀上場機會，外野手蔡鎮宇明天先發，投手邱駿威、李承禎都被點名。
黃子鵬昨對統一獅隊先發5.2局失2分，無關勝敗，隨著宣告關機，今年成績以9勝8敗、防禦率3.40作收，但轉先發第一年就有135局的表現，讓總教練曾豪駒稱讚「超水準」。
為了保護黃子鵬讓他提早關機，曾豪駒表示，昨天是讓黃子鵬最後一次挑戰，「沒有10勝，留下一點不完美，但也是明年可以期許自己的地方。」
對於黃子鵬今年表現，曾豪駒說：「球隊需要他，他也能把局數拉長，表現出乎意料之外，因為是轉先發第一年，還能夠適應得這麼好，也是選手自己努力，每天訓練、作息做得好。」
黃子鵬關機後，猿隊也開始陸續安排新秀上場機會，日前已升一軍的林子崴預計周六再先發，曾豪駒表示，蔡鎮宇明天就會升上一軍，先發外野，邱駿威會看二軍狀況安排，李承禎也有機會先發。
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