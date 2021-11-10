快訊

男大生開車擦撞遭痛毆命危 瑪莎拉蒂3煞全抓到了

美國結盟動作頻頻 中國軍事擴張將受阻？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陳冠宇明年固定中繼 曾總：壓制力比較好

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊陳冠宇明年定位中繼投手。圖／報系資料照
樂天桃猿隊陳冠宇明年定位中繼投手。圖／報系資料照

樂天桃猿隊陳冠宇返台第一個球季，先發、中繼角色都輪過，思考到明年定位，總教練曾豪駒表示，會固定在中繼投手，「也是他熟悉的位置」。

昨天樂天桃猿隊與統一獅隊之戰，陳冠宇在6局下登板未能解決出局數，還丟掉2分，最終承擔敗投，表現不盡理想，不過曾豪駒表示：「不會對他失望，告訴他要想辦法在球場上找回來。」

陳冠宇是今年猿隊季中選秀第一指名，加上70萬元月薪，受到球迷不少期待，然而一開始以先發登板，未能投出水準，10月6日起改當中繼，逐漸回穩，但近兩場僅投0.2局丟掉5分。

曾豪駒表示：「選手心情上一定有受影響，覺得球隊需要我的時候沒有守住，這2場比較不理想，但是他還是能力很好的選手。」

猿隊安排12月中開始秋訓第一階段，以剛進來兩年內的球員為主，偏重重訓、體能，1月中進入第二階段，屆時陳冠宇也會加入。

曾豪駒表示，對於陳冠宇明年定位，跟投手教練討論後認為留在中繼，「他當中繼的壓制力比較好，在50球左右時，球的品質最好，也是他熟悉的位置。」

陳冠宇 曾豪駒

延伸閱讀

中職／陳冠宇、張喜凱同日慶生 相認在「1029」車牌上

中職／牙套初登板成秘密武器 陳冠宇：多了一點爆發力

中職／會長的簡訊收到了 陳冠宇好歹勢：剛剛才回覆

中職／返台首勝來得突然 陳冠宇坦言嚇一跳

相關新聞

中職／陳冠宇明年固定中繼 曾總：壓制力比較好

樂天桃猿隊陳冠宇返台第一個球季，先發、中繼角色都輪過，思考到明年定位，總教練曾豪駒表示，會固定在中繼投手，「也是他熟悉的...

中職／黃子鵬135局關機 猿新秀陸續開箱

樂天桃猿隊啟動關機程序，王牌投手黃子鵬昨天挑戰單季10勝的機會落空，今天下二軍休息，代表不會再出賽，猿隊也開始陸續安排新...

中職／暴投、被盜壘偏多成軟肋 侵蝕悍將爭冠希望

中信兄弟上周突如其來的低迷，加上統一獅找回手感，讓富邦悍將無望挑戰季後賽，再次經歷了一個雷聲大雨點小的球季。球團陸續讓主力球員先行休兵，維持以往正常球季的作息，另一方面則是給新人上一軍磨練的機會，11

中職／敲出再見轟後…藍寅倫關節唇破裂本季難復出

樂天桃猿隊藍寅倫10月30日才敲出再見轟，為自己爭得一軍出賽機會，然而之後出現傷勢休息至今，今天總教練曾豪駒透露，本季復...

日職／軟銀不放人！ 王牌千賀滉大打消明年赴美念頭

曾幫助軟銀拿下日本一四連霸的王牌投手千賀滉大，一直以來都懷有挑戰大聯盟的夢想，不過根據日本媒體《體育報知》今日報導，這名28歲的右投已經放棄今年季後赴美闖大聯盟的想法。 千賀多次表達過欲前往大聯盟打

中職／龍隊經典條紋球衣重出江湖 加碼龍象女孩見面會

中職球季賽已經接近尾聲，味全龍隊13、14日將在天母球場對決中信兄弟隊，分別披上不同主題戰袍亮相，進行經典龍、象大戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。