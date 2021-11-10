聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／陳冠宇明年固定中繼 曾總：壓制力比較好
樂天桃猿隊陳冠宇返台第一個球季，先發、中繼角色都輪過，思考到明年定位，總教練曾豪駒表示，會固定在中繼投手，「也是他熟悉的位置」。
昨天樂天桃猿隊與統一獅隊之戰，陳冠宇在6局下登板未能解決出局數，還丟掉2分，最終承擔敗投，表現不盡理想，不過曾豪駒表示：「不會對他失望，告訴他要想辦法在球場上找回來。」
陳冠宇是今年猿隊季中選秀第一指名，加上70萬元月薪，受到球迷不少期待，然而一開始以先發登板，未能投出水準，10月6日起改當中繼，逐漸回穩，但近兩場僅投0.2局丟掉5分。
曾豪駒表示：「選手心情上一定有受影響，覺得球隊需要我的時候沒有守住，這2場比較不理想，但是他還是能力很好的選手。」
猿隊安排12月中開始秋訓第一階段，以剛進來兩年內的球員為主，偏重重訓、體能，1月中進入第二階段，屆時陳冠宇也會加入。
曾豪駒表示，對於陳冠宇明年定位，跟投手教練討論後認為留在中繼，「他當中繼的壓制力比較好，在50球左右時，球的品質最好，也是他熟悉的位置。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言