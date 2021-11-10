中職／陳冠宇明年固定中繼 曾總：壓制力比較好

樂天桃猿隊陳冠宇返台第一個球季，先發、中繼角色都輪過，思考到明年定位，總教練曾豪駒表示，會固定在中繼投手，「也是他熟悉的位置」。

昨天樂天桃猿隊與統一獅隊之戰，陳冠宇在6局下登板未能解決出局數，還丟掉2分，最終承擔敗投，表現不盡理想，不過曾豪駒表示：「不會對他失望，告訴他要想辦法在球場上找回來。」

陳冠宇是今年猿隊季中選秀第一指名，加上70萬元月薪，受到球迷不少期待，然而一開始以先發登板，未能投出水準，10月6日起改當中繼，逐漸回穩，但近兩場僅投0.2局丟掉5分。

曾豪駒表示：「選手心情上一定有受影響，覺得球隊需要我的時候沒有守住，這2場比較不理想，但是他還是能力很好的選手。」

猿隊安排12月中開始秋訓第一階段，以剛進來兩年內的球員為主，偏重重訓、體能，1月中進入第二階段，屆時陳冠宇也會加入。

曾豪駒表示，對於陳冠宇明年定位，跟投手教練討論後認為留在中繼，「他當中繼的壓制力比較好，在50球左右時，球的品質最好，也是他熟悉的位置。」