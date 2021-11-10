日職／軟銀不放人！ 王牌千賀滉大打消明年赴美念頭

曾幫助軟銀拿下日本一四連霸的王牌投手千賀滉大，一直以來都懷有挑戰大聯盟的夢想，不過根據日本媒體《體育報知》今日報導，這名28歲的右投已經放棄今年季後赴美闖大聯盟的想法。

千賀多次表達過欲前往大聯盟打拼的意圖，但如果不能用入札制度挑戰大聯盟，最快得等到2022才能行使海外自由球員權利，剛好軟銀球團就是屬於不允許旗下選手用入札制度赴美的球隊，因此千賀日前向記者表示：「我認為明年前往大聯盟是不可能的。」

近年來其實千賀在合約交涉時屢次跟球隊談及赴美挑戰大聯盟的事宜，但始終沒有等到球團點頭答應，軟銀不願以入札制度讓他前往美國發展，兩方無法達成共識。

千賀滉大以火球聞名，最快球速能飆到161公里，指叉球也相當凌厲，甚至與以這球入選大聯盟官網年度15大最噁心球路的大谷不相上下，多元的投球武器讓他曾經拿下太平洋聯盟「投手三冠王」，也是最佳九人及金手套的常客，是日本國家隊倚重的投手。

雖然他下季無法透過入札方式赴美打拼，但明年季中他就能取得海外自由球員資格，今年球季結束後他會先成為自由球員，若挑戰大聯盟心意不變，預計只會跟軟銀簽一年約。