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中職／龍隊經典條紋球衣重出江湖 加碼龍象女孩見面會

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
本周經典龍、象大戰主題活動，將安排兩隊球迷PK戰和龍象女孩見面會。圖／味全龍隊提供
本周經典龍、象大戰主題活動，將安排兩隊球迷PK戰和龍象女孩見面會。圖／味全龍隊提供

中職球季賽已經接近尾聲，味全龍隊13、14日將在天母球場對決中信兄弟隊，分別披上不同主題戰袍亮相，進行經典龍、象大戰。

龍隊指出，這次在天母對兄弟進行二連戰，首戰將首度穿上經典條紋球衣出賽，隔天再換上#85號紀念球衣，這場比賽也是原先#85主題補賽日。

上半季龍象大戰主題活動，在台中洲際球場吸引爆滿球迷進場，刷新當時最佳票房數字，本周移師天母球場，雙方球迷13日除了將在看台上壁壘分明，應援團也會以傳統吹奏、打鼓相互叫陣，龍象啦啦隊各自帶來經典的應援battle，主題活動還將安排兩隊球迷PK戰、龍象女孩見面會。

不少球迷對龍隊經典球衣第一印象是球隊從業餘時期穿到中職5年（1994年）的紅色條紋球衣，為了製作這款復古球衣，球團特別找出當年同款布料，原汁原味復刻經典戰袍，13日全隊將首度穿上此套經典條紋球衣出賽，滿足球迷深切期待。

龍隊指出，13日特別邀請這20年來守護龍魂不滅的重要球迷組織「網龍聯盟」，由創辦人吳春橋等人一起擔任開球嘉賓，並在場內推出網龍聯盟文物展覽；13、14日入場球迷都會贈送復古手搖旗1支（每場限量5千支、味全龍寶寶與味全五環2款隨機發送），復古商品任兩件8折，#85徐生明總教練特展也將再次展示，讓更多球迷緬懷與紀念徐總。

中職 味全龍 中信兄弟

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