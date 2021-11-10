中職／悍將14日「跨欄王子」陳傑開球 賽前江少慶簽名

富邦悍將隊11月14日與今年歡度60周年的富邦集團，一起舉辦「Let’s GO」主題活動，「跨欄王子」陳傑也將首次蒞臨新莊球場，為富邦悍將隊開球。

陳傑除了到場開球外，也會在5局中場活動邀請球迷們一起登上環形舞台，只要參與小遊戲就有機會獲得專屬大禮包，當天憑入場有價門票，就有機會獲得「悍動60 T-Shirt」一件以及「阿華田減糖營養巧克力麥芽飲品」，數量有限，送完為止。

而悍將睽違已久的簽名會也將於同日登場，「神全」林益全、「阿德」張進德以及「狀元強投」江少慶三位球星在賽前於場外舞台舉辦簽名會，達消費門檻4,000元即可獲得簽名會資格，限量共40名。

今年適逢富邦集團60週年，除了揭示全新的品牌理念「正向力量 成就可能」（Be positive All possible），並發起「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計畫，宣示富邦深耕永續經營的決心。

富邦集團董事長蔡明忠指出，過去這幾年世界變化之快，已顛覆常軌，尤其是2020年的新冠肺炎疫情帶來的「新常態」（new normal），更劇烈地改變著世界。

富邦金控董事長蔡明興亦指出，面對氣候變遷的風險，富邦金控以「Run For Green奔向綠色」為主軸，擘劃全新ESG四大策略：低碳、數位、激勵與影響，加速推動永續轉型，期許富邦成為永續經營及責任投資的領航者。

富邦集團長期深耕體育，為同時擁有職棒、職籃（富邦勇士）及成棒（富邦公牛）的企業，也支持世界女子舉重紀錄保持人郭婞淳、PGA好手潘政琮等多位單項運動選手。