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日職／新庄剛志訓練「用愛傳球」 火腿守位大搬風
日本職棒火腿隊秋訓來到第3天，新監督新庄剛志除了服裝百變外，訓練上依舊有新招，刻意讓選手位置大搬風，除了練習不同守備位置、拓展機會外，也希望他們體會到「用愛傳球」。
新庄剛志今天進入球場前穿的是帽T加上格紋外套搭配黑色褲子，進入球場後上身只留下一件黑色T恤，嗅出結實的臂膀，隨後又穿上球隊設計的藍色外套站上看台視察練習。
火腿隊今天秋訓守備訓練時，捕手古川裕大到了右外野，一壘手清宮幸太郎跑到左外野，外野手五十幡亮汰去守游擊、萬波中正鎮守三壘。
希望年輕球員多拓展守備位置，新庄剛志以自己球員時期為例，當年效力阪神虎隊原本是守外野，後來多練了內野，也才剛好在主力受傷時補上一軍，「如果我一直守外野，是等不到一軍機會的」。
另外一個重點是，外野手知道內野手的感覺、捕手知道外野手的感覺，新庄剛志說：「這樣他們才會知道怎麼傳球，帶著愛情去傳球。」理解不同守備位置的心情也是另一道新功課。
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