中職／暴投、被盜壘偏多成軟肋 侵蝕悍將爭冠希望

中信兄弟上周突如其來的低迷，加上統一獅找回手感，讓富邦悍將無望挑戰季後賽，再次經歷了一個雷聲大雨點小的球季。球團陸續讓主力球員先行休兵，維持以往正常球季的作息，另一方面則是給新人上一軍磨練的機會，11月9日就拉上今年季中才選入的王苡丞、董子恩、孔念恩及岳少華等球員。

回顧今年賽季，其實悍將有個不錯的開始，在3月底之前的十幾場賽事，富邦還與中信並列領先。但到了4月之後每況愈下，尤其對戰新兵味全，更是意外地敗多勝少，到了5月中停賽前甚至差點淪為墊底。復賽後，悍將的表現仍沒有起色，即使有江少慶的加盟，並不斷有年輕球員輸出優異的表現，但戰績仍是非常掙扎，甚至常常輸得莫名其妙。

富邦悍將今年打擊較為低迷，但投手的表現卻令人驚豔，尤其他們在比其他球隊外援更少的狀況下，團隊防禦率仍排名第二。在投手的好表現下，理應能彌補些打線的不振，但最後卻淪落至此，除了球員本身的實力外，有太多細節應注意而未注意，成為悍將的不安定因素。

首先就是暴投，這是個不太會被注意的數據，但卻是影響悍將成績很大的關鍵。截至11月9日賽前，富邦悍將團隊暴投次數高達69次，平均每14.3局就會發生，頻率上比統一多了2.6倍。若加上有6次捕逸，等於平均每13.2局會免費送對手推進壘包一次。

江少慶才加入職棒半年，就已經發生聯盟第二多的7次暴投，除了他自己需要調適壓力外，跟捕手的默契也還要多多培養。 聯合報系資料照片

暴投或捕逸在比賽中其實是在所難免，但其他球隊發生頻率較高者，多是洋將或是整季的主力先發。然而悍將除了羅力外，最會暴投的竟是江少慶，另外數位牛棚投手頻率也不低。可能是因為悍將許多投手以指叉球、曲球為主，捕手的擋球基本功雖然還算可以，但雙方默契不足，或對於球路還不熟悉導致漏接，常常讓對手兵不血刃推進壘包。

再者就是被盜壘的情形，悍將捕手的被盜壘率實際上並沒有特別不理想，跟其他隊一樣大約都在7成左右。不過特別的是，他們跟桃猿一樣被盜壘次數都異常的多。富邦悍將的被盜壘跟統一獅相比，被盜壘成功率其實是獅隊較高，但悍將的被盜壘次數竟多了超過50次。平均每10局就會被盜壘成功一次，獅隊則是每16局才會一次，兄弟更是每20局才被盜壘一次。

張進德的阻殺率排名聯盟第二，但被挑戰盜壘的次數卻很多，可能是悍將投手都不太注意跑者所致。 聯合報系資料照片

被盜壘成功的帳雖然是記錄在捕手成績上，但從被盜壘率相近不遠的情況來看，顯示這不全然屬於捕手問題，而應該是投、捕一起的問題。今年就曾發生洋投疏於看管壘上跑者，賽後還跟教練致歉；另外有投手的投球小動作被破解，對方以盜壘戰術攻破死敵的情況。許多時候投、捕需要共同注意跑者，並且調整配球及縮短投球準備動作，防範對方用戰術推進壘包。

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從這些數據來看，無論是暴投、捕逸或被盜壘成功，富邦合計有167次，讓對方能夠輕易地推進壘包。由於悍將每場平均得不到4分，又這樣常常免費送壘，讓球隊想增加勝場就更難了。悍將本季出賽最令球迷扼腕的地方，就是太多細節做得不夠確實，以至於讓奪冠希望又逐漸被侵蝕毀滅，只能明年再來了！