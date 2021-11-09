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中職／黃子鵬投手犯規蝴蝶效應 獅隊6分大局轟下Ｍ4

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
黃子鵬罕見投手犯規。 擷圖自畫面
黃子鵬罕見投手犯規。 擷圖自畫面

第6局林安可啟動盜壘引發蝴蝶效應，黃子鵬被嚇到投手犯規，送給統一獅隊第1分，開啟獅隊的6分大局，獅隊終場以6：2擊敗樂天桃猿隊，下半季封王魔術數字下降Ｍ4，布雷克先發7局失2分，取得獨占勝投榜領先的第16勝。

布雷克是先掉分的一方，第5局馮健庭敲出安打後，陳晨威打向右外野，林安可有守備機會的球卻錯過，紀錄上是陳晨威的三壘打、帶有1分打點，成晉補上安打、追加1分，都是布雷克的責失分。

布雷克最終以113球投完7局，被敲6安打、失2分，賽後防禦率1.92，與中信兄弟隊德保拉（1.83）的差距反而還擴大了。

守不住防禦率，但布雷克等到勝投，前5局被黃子鵬壓制只有1安打的獅隊打線，在第6局噴發攻勢，林靖凱、林安可接連敲安，一、三壘有人的局面，黃子鵬在出手同時意識到林安可啟動盜壘，亂到自己節奏，他急煞投球動作吞下投手犯規，先奉送獅隊1分。

黃子鵬投5.2局退場，換上左投陳冠宇沒能解危，先保送林焌翰，再被蘇智傑掃出追平安打，黃子鵬三度叩關單季10勝失利。

獅隊的攻勢自此再也停不住，陳重廷補上超前安打，林岱安從朱俊祥手中掃出三分砲，成為擊潰猿隊的一棒，陳冠宇承擔第4敗。

布雷克取得這一勝後，本季在主場11勝0敗、防禦率0.76，在台南9勝0敗、防禦率0.66，堪稱新一代「台南王」。

布雷克 林安可

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