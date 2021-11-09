中職／初先發就當MVP 邱辰3安打把悍將踹落墊底

味全龍隊真的吃定富邦悍將隊，今天面對郭俊麟初先發、王苡丞生涯首打席開轟，仍然逐步討回優勢，7局張政禹敲出安打，悍將隊新秀中外野手孔念恩發生失誤，一口氣丟掉2分，龍隊終場以4：2贏球，再度將悍將隊踹落墊底；邱辰生涯首度先發，就繳出3安打、跑回2分，獲選單場MVP。

悍將隊此役兩大焦點來自近兩年選秀的第2指名，郭俊麟去年6月動刀，歷時1年5個月終於在一軍出賽，今天擔任先發投手，投2.2局共用48球，被敲3安打、失1分，送出5次三振，最快球速144公里。

悍將隊同日「開箱」3新人，今年第2指名入隊的王苡丞生涯首打席就開轟，成為史上第7位本土球員締造此紀錄，18歲又192天則是史上第2年輕開轟球員，僅次於林承飛的18歲又187天。

悍將隊兩度領先但守不住，龍隊在5局扳成2：2平手，先發投手林子昱投5局退場，確定無關勝敗，雙方勝負在第7局決定。

邱辰先敲出單場第3支安打，朱祥麟再選保送，張政禹打向中外野的安打，加上孔念恩發生失誤，龍隊跑回2分，張政禹則在本壘前出局。

龍隊贏球後，再度以0.5場剩差將下半季爐主交給悍將隊，本季雙方對戰則由龍隊握有18勝1和10敗的優勢。