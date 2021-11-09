中職／術後1年5個月 郭俊麟一軍首戰2.2局飆5K

距離選秀入隊已距477天，前旅日投手郭俊麟終於在今天站上一軍賽場，面對味全龍隊先發2.2局共用48球，被敲3安打、失1分，送出5次三振，最快球速144公里。

郭俊麟旅日5年，國際賽資歷豐富，去年投入中職選秀同時，也宣布進行TJ韌帶置換手術，儘管必須等他至少1年，悍將隊仍在第2輪就出手，當時總教練洪一中解釋，郭俊麟就是當屆王維中之外的最好投手，第2輪不選就選不到了。

去年6月動刀，郭俊麟歷時1年5個月終於在一軍出賽，今天在嘉義市棒球場擔任先發投手。

郭俊麟首局演出3上3下，第2局在連飆2K後，對好友劉時豪投出保送，接著被邱辰敲出安打，這是邱辰在一軍的首安，也是郭俊麟挨的第1支安打，郭俊麟在得點圈危機K掉朱祥麟，單局3個出局數都是三振。

郭俊麟第3局被張政禹、郭天信連兩棒敲出安打，龍隊啟動雙盜壘，張政禹跑回追平分，郭天信則遭盜壘阻殺，郭俊麟三振王順和、送出此役第5K後，他也在此時下班，換上優瑪接替。