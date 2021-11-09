快訊

調查結果出爐！我基金會轉租清大空間給陸方 將遭裁罰

台積電高雄設廠 2022年動工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／成德大王不是喊假的 王苡丞首打席開轟史上第7人

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王苡丞生涯首打席開轟，中職史上本土第7人。圖／富邦悍將隊提供
王苡丞生涯首打席開轟，中職史上本土第7人。圖／富邦悍將隊提供

「成德大王」的封號，真的名符其實！富邦悍將隊新秀王苡丞今天升上一軍「開箱」，首打席就敲出全壘打，成為中職史上第7位生涯首打席就開轟的本土球員。

悍將隊今天進行6上6下的球員異動，升上5名不曾在一軍出賽的球員，其中4人是今年選秀才入隊的新人，包括第2指名王苡丞、第3指名董子恩、第4指名孔念恩、第8指名岳少華。

王苡丞出身新竹成德高中，被隊友取了「成德大王」的封號，他在今年選秀於第2輪第1順位獲選，也是本屆不具旅外資歷第一位上榜的球員。

在一軍的首戰，王苡丞擔綱先發第7棒、一壘手，第3局擔任首位打者，面對味全龍隊先發投手林子昱，在球數處於2好0壞的局面下，下一球掃出右外野全壘打。

王苡丞成為史上第7位在一軍生涯首打席就開轟的本土球員，前6人依序為劉芙豪、林立、黃敬瑋、江亮緯、林知譽、許禹壕，加上洋將則是第12人。

選秀 富邦悍將

延伸閱讀

中職／悍將6上6下、5人「開箱」 覓來年可用之兵

中職／獅隊爭王仍見高國慶奮戰 43歲又32天出賽有擋頭

中職／王威晨不只安打王倒數 首進生涯打擊榜就衝上第8

中職／郭天信5安打變身3割男 葉總點出3優勢

相關新聞

中職／術後1年5個月 郭俊麟一軍首戰2.2局飆5K

距離選秀入隊已距477天，前旅日投手郭俊麟終於在今天站上一軍賽場，面對味全龍隊先發2.2局共用48球，被敲3安打、失1分...

中職／成德大王不是喊假的 王苡丞首打席開轟史上第7人

「成德大王」的封號，真的名符其實！富邦悍將隊新秀王苡丞今天升上一軍「開箱」，首打席就敲出全壘打，成為中職史上第7位生涯首...

中職／悍將6上6下、5人「開箱」 覓來年可用之兵

富邦悍將隊今天球員異動6上6下，共有5人是生涯首度登錄一軍，包括4名本屆選秀新人，加上今天要先發的前旅日投手郭俊麟，為明...

日職／胖嘟嘟也沒打多遠 新庄剛志要清宮幸太郎減重

火腿隊監督、「Big Boss」新庄剛志的話題持續洗版，今天再以一身黑白勁裝來到秋訓球場，與清宮幸太郎的互動圍繞他的體重...

日職／新庄剛志秋訓兩天換三件潮牌 店家：詢問電話接到手軟

火腿隊新庄剛志上任監督後話題不斷，甚至還搶了季後賽各隊的風頭，如今就連秋訓時穿著也成為焦點，不照牌理出牌穿著球衣的他，反而是兩天換三件潮牌衣服，包括那件大紅的全身運動最引人注目，果然日本媒體報導，服飾

日職／樂天高潮賽首輪就出局 田中將大嘆：真的不甘心

樂天金鷲日前在太平洋聯盟高潮系列賽第一輪，以1敗1和遭千葉羅德淘汰，原本預定要在第3戰登板的田中將大也無緣亮相，對此他昨天在IG上發文表示，「真的很不甘心。」 田中將大離開大聯盟後，以年薪高達9億返

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。