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中職／成德大王不是喊假的 王苡丞首打席開轟史上第7人
「成德大王」的封號，真的名符其實！富邦悍將隊新秀王苡丞今天升上一軍「開箱」，首打席就敲出全壘打，成為中職史上第7位生涯首打席就開轟的本土球員。
悍將隊今天進行6上6下的球員異動，升上5名不曾在一軍出賽的球員，其中4人是今年選秀才入隊的新人，包括第2指名王苡丞、第3指名董子恩、第4指名孔念恩、第8指名岳少華。
王苡丞出身新竹成德高中，被隊友取了「成德大王」的封號，他在今年選秀於第2輪第1順位獲選，也是本屆不具旅外資歷第一位上榜的球員。
在一軍的首戰，王苡丞擔綱先發第7棒、一壘手，第3局擔任首位打者，面對味全龍隊先發投手林子昱，在球數處於2好0壞的局面下，下一球掃出右外野全壘打。
王苡丞成為史上第7位在一軍生涯首打席就開轟的本土球員，前6人依序為劉芙豪、林立、黃敬瑋、江亮緯、林知譽、許禹壕，加上洋將則是第12人。
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