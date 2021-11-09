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日職／新庄剛志秋訓兩天換三件潮牌 店家：詢問電話接到手軟
火腿隊新庄剛志上任監督後話題不斷，甚至還搶了季後賽各隊的風頭，如今就連秋訓時穿著也成為焦點，不照牌理出牌穿著球衣的他，反而是兩天換三件潮牌衣服，包括那件大紅的全身運動最引人注目，果然日本媒體報導，服飾店家詢話電話接到手軟、網站熱搜商品，讓火腿秋訓成了他展示台。
火腿「BIG BOSS」新庄剛志上任後馬上前往沖繩視察秋訓，第一天上午的穿著，立刻技驚四座吸引所有人目光，鮮紅色全身運動服是來自義大利品牌「Sweet Years」，這個大膽的穿著可是完全顛覆日本人對監督如終老派球衣的想像。
第一天下午現身換了一套，深藍色帶著白線條，雖顏色不再那麼醒目，但這件來這荷蘭品牌「Once We Were Warriors」同樣來頭不小，且價格不斐。
至於今天第二天秋訓，他又換了一套，美國運動品牌「UA」黑白相間的運動服，無論怎麼穿都與秋訓球員完全格格不入，特立獨行。
不只是運動服、包括球鞋、太陽眼鏡、包巾也引起球迷的興趣，成了標準的「男模」了。
然而也因新庄剛志搶走日本媒體版面，有網友就說，「火腿選手完全沒有人關心」、「歐力士時隔25年拿了洋聯冠軍，卻沒有一條新聞是他們的。」
新庄剛志 #ビッグボス 国頭に⚾#lovefighters #秋季キャンプ pic.twitter.com/sENlYkDNrQ— 北海道日本ハムファイターズ公式 (@FightersPR) November 8, 2021
ビッグボスが熱視線を送ります✨#新庄剛志 #lovefighters #秋季キャンプ pic.twitter.com/05fBPCvX5L— 北海道日本ハムファイターズ公式 (@FightersPR) November 8, 2021
新庄ビッグボス、きょうは白基調です⚾#ビッグボス #lovefighters #秋季キャンプ pic.twitter.com/0a53YJzWXh— 北海道日本ハムファイターズ公式 (@FightersPR) November 9, 2021
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