日職／新庄剛志秋訓兩天換三件潮牌 店家：詢問電話接到手軟

火腿隊新庄剛志上任監督後話題不斷，甚至還搶了季後賽各隊的風頭，如今就連秋訓時穿著也成為焦點，不照牌理出牌穿著球衣的他，反而是兩天換三件潮牌衣服，包括那件大紅的全身運動最引人注目，果然日本媒體報導，服飾店家詢話電話接到手軟、網站熱搜商品，讓火腿秋訓成了他展示台。

火腿「BIG BOSS」新庄剛志上任後馬上前往沖繩視察秋訓，第一天上午的穿著，立刻技驚四座吸引所有人目光，鮮紅色全身運動服是來自義大利品牌「Sweet Years」，這個大膽的穿著可是完全顛覆日本人對監督如終老派球衣的想像。

第一天下午現身換了一套，深藍色帶著白線條，雖顏色不再那麼醒目，但這件來這荷蘭品牌「Once We Were Warriors」同樣來頭不小，且價格不斐。

至於今天第二天秋訓，他又換了一套，美國運動品牌「UA」黑白相間的運動服，無論怎麼穿都與秋訓球員完全格格不入，特立獨行。

不只是運動服、包括球鞋、太陽眼鏡、包巾也引起球迷的興趣，成了標準的「男模」了。

然而也因新庄剛志搶走日本媒體版面，有網友就說，「火腿選手完全沒有人關心」、「歐力士時隔25年拿了洋聯冠軍，卻沒有一條新聞是他們的。」