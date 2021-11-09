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日職／樂天高潮賽首輪就出局 田中將大嘆：真的不甘心

聯合新聞網 / 綜合報導
樂天金鷲遭千葉羅德淘汰，田中將大在IG上發文表示，「真的很不甘心。」 擷圖自畫面
樂天金鷲遭千葉羅德淘汰，田中將大在IG上發文表示，「真的很不甘心。」 擷圖自畫面

樂天金鷲日前在太平洋聯盟高潮系列賽第一輪，以1敗1和遭千葉羅德淘汰，原本預定要在第3戰登板的田中將大也無緣亮相，對此他昨天在IG上發文表示，「真的很不甘心。」

田中將大離開大聯盟後，以年薪高達9億返日職加盟樂天，不過本季他先發23場比賽，僅繳出4勝9敗、防禦率3.01的成績，其中4勝是生涯新低，甚至在參加完東奧後一場未贏，如今樂天又慘遭出局，田中將大就這樣結束了今年賽季。

昨晚田中將大在個人IG寫下「樂天金鷲的2021球季雖然沒能達成目標就提前結束，但在這種艱難的狀況下，還能夠順利進行比賽，對於支持我們的人除了感謝還是感謝！謝謝大家。不甘心！真不甘心啊！」

不過據《東京體育報》指出，目前大聯盟有5至7支球隊對田中將大感興趣，其中包含前東家洋基。當時田中將大在和樂天簽約時並未把話說死，甚至表示會再和球團詳談，不排除回美職的可能。

體育 東京

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