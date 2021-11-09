日職／胖嘟嘟也沒打多遠 新庄剛志要清宮幸太郎減重

火腿隊監督、「Big Boss」新庄剛志的話題持續洗版，今天再以一身黑白勁裝來到秋訓球場，與清宮幸太郎的互動圍繞他的體重打轉，新庄為他祭出「減重令」，還「嘴」他現在胖嘟嘟的也沒打多遠。

媒體先是捕捉到新庄在清宮腰際比畫的畫面，新庄隨後也透露兩人的對話，他先是詢問子弟兵：「這樣不會太胖嗎？瘦一點會不會比較好？」清宮回應怕減重球會飛不遠，被新庄吐槽：「你現在也沒打多遠」。

「我跟他說，瘦一點也比較受歡迎，運動員應該要維持好的體態啊！他現在有點胖嘟嘟的。」新庄建議他，以前他比較瘦時，打出去的球還比較強勁，如果減重後，擊球距離真的掉了很多，「只要再吃回來就好啦！」

新庄還說，減重同時也是心智的鍛鍊，他建議媒體一起給清宮壓力，「他很會吃便當喔！希望以後搭新幹線移動時，他可以不用吃到7個便當，吃3個就好。」