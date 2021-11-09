中職／悍將6上6下、5人「開箱」 覓來年可用之兵

富邦悍將隊今天球員異動6上6下，共有5人是生涯首度登錄一軍，包括4名本屆選秀新人，加上今天要先發的前旅日投手郭俊麟，為明年觀察可用之兵。

悍將隊在下半季的淘汰指數只剩1，隨時會確定爭冠無望，想進入季後賽，必須寄望中信兄弟取得下半季冠軍，自己戰績也要超車差距3場的樂天桃猿隊，站上全年第3，難度也是很高。

悍將隊今天陣容大幅替換，高國輝、高孝儀、林哲瑄、楊瑞承、陳鴻文、林逸翔共4野2投降下二軍，升上6人僅陳真有一軍經驗。

郭俊麟為去年選秀第2指名，去年6月進行TJ韌帶置換手術後，經過近1年半的等待，今天首度在一軍出賽，就是扛起先發任務；另外4人分別是今年選秀的第2指名王苡丞、第3指名董子恩、第4指名孔念恩、第8指名岳少華。

悍將在10月11日的註冊大限前放進6位本屆選秀新人，已在盤算可能在季末啟用，總教練洪一中也曾透露預計在賽季最後10場可能拉上來，為明年觀察可用之兵，目前悍將隊還剩9場比賽，符合洪總的規畫。