MLB／分析火腿留王柏融原因 日媒：大王漸入佳境

王柏融和火腿三年合約到期，雖然表現不如預期，但火腿仍宣布以一年7000萬日幣價格續約，另外還包含激勵獎金。對於這份合約，日本媒體指出，雖然王柏融3年來沒能繳出符合球團期待的成績，不過火腿認為他的表現是逐年上升，因此仍值得期待。

報導表示本季王柏融打出生涯新高9轟，61安打中有29發是長打，看起來有適應日本職棒的趨勢，加上目前不到30歲，還是屬於年輕旺盛的階段，可以在給他一次證明自己的機會。

報導也舉出4位洋將跟王柏融的狀況一樣，今年表現雖未達預設值，但有望下季大爆發，其中包括廣島隊洋投柏德（Kyle Bird）、阪神洋砲山德斯（Jerry Sands）、歐力士洋砲莫亞（Steven Moya）和西武洋投蓋瑞特（Reed Garrett）。

不過火腿日前才宣布與曾在大聯盟單季擊出31發全壘打的洋砲奈涅茲（Renato Núñez）簽約，因此大王下個賽季不但得證明自己，能夠繼續在日職舞台發光發熱的價值，還要和新隊友奈涅茲先互較勁，才能爭取到更多的上場時間和棒次。