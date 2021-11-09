中職／人氣票選12席有9兄弟 曾峻岳暴衝擠下吳俊偉

中職明星賽連續兩年停辦，但今年舉辦人氣球星票選，透過官方雜誌「職業棒球」主辦，並結合網路舉行「2021台灣運彩中華職棒人氣球星票選」，選出球迷心目中的人氣12人，中信兄弟隊王威晨一路領跑，最終登基人氣王。

今年票選與往年最大不同為雜誌與網路各佔權重50%，也修改網路投票規則，從過去每個守備位置可各選1人，改為不分守位一個帳號每天只能選3人，更凸顯每位球迷心目中的最佳人氣球星。

歷經兩個多月的票選活動於11月8日正式截止，網路票選總計超過30萬人次參與，總票數高達91萬4448票，票數結算後共有8名選手在雜誌與網路皆獲得高票，加權後以滿分姿態居該守位龍頭，王威晨在網路票選獲得6萬589票，榮登新科中華職棒人氣王，前4名總得票數皆超過5萬票，依序為詹子賢、陳傑憲與林靖凱。

網路票選於8日截止，票數結算後，王威晨是唯一網路得票數超過6萬票的選手，人氣爆棚的他，同樣在雜誌票選獲得高票，以滿分的加權分數，成為人氣球星三壘手。

外野手戰況膠著，票選期間互有領先，最終由詹子賢獲得5萬5570票勝出，總得票數則是排名第二，他也在雜誌票選拿到滿分，加權總分100分。陳傑憲在網路票選獲得5萬4387票，總得票數排名第三，加權總分為95.2分。宋晟睿也獲得3萬9016票，總得票數排名第六，加權總分77.7分，成為人氣外野手一員。

林靖凱得到眾多球迷愛戴，在網路及雜誌票選獲得高票，以5萬686票稱霸二壘，總得票數排名第四，為獲得超過5萬票的選手之一，分數加權後為滿分。江坤宇總得票數3萬6816票排名第七，加權分數滿分，成為人氣游擊手。許基宏則以1萬8440票、100加權總分獲選人氣一壘手；陳家駒則以1萬2323票、加權97.7分，擊敗隊友高宇杰 （1萬1833票、91.9加權總分），成為人氣捕手。人氣指定打擊則由周思齊以1萬1234票、100加權總分所拿下。

投手方面，中繼投手曾峻岳網路票數拉尾盤，最後超車稱王，以2萬8780票、100加權總分，險勝吳俊偉的2萬8509票、93.9加權總分，兩位的網路總得票數也雙雙擠進前十名，可見競爭之激烈。

今年有望連霸三冠王的德保拉，兼具實力與魅力，獲得球迷賞識，網路票數2萬6178票、98.2加權總分，領先兩大話題球星江少慶1萬8474票與陳冠宇1萬1488票，成為人氣先發投手。李振昌以2萬5776票、100加權總分，被選為人氣後援投手。