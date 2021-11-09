中職／單週4戰全敗非世界末日 兄弟難關還在後頭

中信兄弟上週4戰全敗，也是本季第1次單週全敗，在網路上被兄弟球迷罵翻，甚至還有不少言論要總教練林威助下台，然而靜下心來想，這次4連敗對黃衫軍而言未必是壞事，怎麼說呢？

林威助上任後，除了4月曾經4連敗，上週僅是他執掌兵符第2次4連敗，換句話說，今年兄弟幾乎沒有遭遇什麼低潮，球隊打順了什麼都對，遇到難關如何谷底反彈才是真功夫，如果他們能度過這次4連敗低潮，剩下8場例行賽對症下藥，立即調整到位，認真備戰季後賽和總冠軍賽就是一大突破。

兄弟本季團隊打擊率0.263、上壘率0.334、長打率0.374都僅次於樂天桃猿，牛棚防禦率2.89、守備率0.985、盜壘成功率0.734勇冠全聯盟，這是一支打擊高於全聯盟水準，有堅強牛棚、堅固防線又具速度的球隊，還有兩大10勝級投手德保拉、鄭凱文壓陣，也是兄弟戰績始終維持不墜的關鍵。

林威助接任中信總教練後拿下了今年上半季冠軍，整季也大多能讓球隊維持在領先集團，但在即將進入季後賽前夕，中信兄弟卻陷入了小低潮。 圖／中信兄弟隊提供

然而，兄弟也不是沒有隱憂，10月至今牛棚防禦率高達4.66為全聯盟最差，代表後援投手群體力各方面遇到撞牆期，11月得點圈打擊率僅0.103，關鍵時刻打擊熄火陷入大麻煩，平均一場比賽只得1.5分，要贏球談何容易。

而且，上週兄弟遭遇對方先發投手依序為楊彬、狂威、林子崴、迪倫，他們都不是聯盟頂級投手，特別是迪倫已4個月沒實戰，初登板照樣封鎖兄弟打線，楊彬、林子崴控球大失準心依然能安全下庄，表示兄弟打者技術和心態確實有待調整，不啻是一大警訊。

當然，兄弟絕對想力拚下半季冠軍，包辦金冠軍，然而現在他們落後統一獅4場勝差，力爭下半季冠軍難度提高，年度勝率也落後統一1.5場勝差，比較務實的做法是不要再去想下半季冠軍的事了，拿回年度勝率第一寶座，確保總冠軍賽主場優勢才是正軌。

統一獅近來打出4連勝，下半季領先中信兄弟勝差已達4場，中信只剩8場比賽，其中對獅隊只剩1場，就算打出全勝也不一定能搶到王座。 圖／統一獅隊提供

兄弟進軍總冠軍賽，最大假想敵是統一，去年兄弟擁有3大王牌德保拉、米蘭達、羅傑斯，結果取得3勝1敗領先優勢情況下，統一連續扳倒兄弟3張王牌奪冠，今年德保拉威力依舊，但羅傑斯狀態不如以往，新洋投象魔力、華德茲存在控球問題，總冠軍賽要帶哪些洋投考驗教練團的智慧。

在兩名新洋投入隊刺激下，羅傑斯奮起連4場繳優質先發，狀況有所回升，只是本季他對統一出賽5場吞3敗，防禦率7.64，對戰成績不佳，屆時真的敢把他帶進總冠軍賽嗎？

另一個問題是，兄弟擁有廣大球迷，兄弟球員長期在眾所矚目下作戰，心態難免患得患失，過去7年6度爭冠皆鎩羽而歸，陰霾揮之不去，如果屆時獅象再度爭霸，兄弟球員能否以平常心應戰，特別是得點圈有人打擊是不是能有效發揮，有待觀察。

相對於隊友德保拉是有名的「除濕機」專剋獅隊，羅傑斯(圖)卻像是「濕紙巾」，一直被獅隊狂打，如果在季後賽遇上獅隊，是否還要派他上場？ 圖／中信兄弟隊提供

中信買下兄弟象之後，歷經謝長亨、吳復連、史耐德、伯納、丘昌榮帶兵，如今換成林威助，執教風格大不同。這幾年兄弟選秀策略奏效，加上二軍訓練基地和農場養成系統完善，連統一總教練林岳平都大讚不已，這些成效確實能為例行賽戰績帶來助益，然而總冠軍賽又是另一番風景，不管誰帶兵，兄弟球員能否頂住龐大壓力，突破自己的「心魔」恐怕才是關鍵。