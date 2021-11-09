日職／季後第二輪高潮戲碼 東京內戰及關西最後希望

日職季後高潮系列賽進行完第一輪的賽程，央聯由第3名的巨人下克上成功，淘汰第2名的阪神；洋聯則是由羅德保住主場優勢，擊退來訪的樂天。兩隊都挺進在10日展開的第二輪賽事，巨人將在神宮球場面對養樂多，羅德要前往關西的大阪挑戰歐力士。

養樂多擺脫去年的墊底惡夢，今年的勝場數雖然少於阪神，但由於和局較多，因此以較高的勝率奪下央聯的優勝，養樂多本季對戰後段隊伍如中日、DeNA及廣島3隊的戰績都是勝多於敗，對戰阪神及巨人的勝率卻都在5成以下，對阪神尤其是8勝13敗4和的成績，巨人則是維持11勝11敗3和有5成的勝率，這樣看來巨人先幫忙淘汰阪神，對於養樂多反而是有利的情況，但短期賽事還是得看臨場表現及臨場調度就是。

由養樂多及巨人本季的數據來看，兩隊對戰彼此的防禦率都超過4.50，遠高於其他4隊，養樂多的先發輪值中只有奧川恭伸、賽斯尼德（Cy Sneed）及原樹里3人的對戰防禦率沒有超過3，高橋奎二超過4，小川泰弘、石川雅規及高梨裕稔更是都超過5，而巨人的王牌菅野智之已在6日先發7局，高橋優貴7日先發只投1又2/3局就被打退場，迫使戶鄉翔征上場中繼3局，等於第一輪就用掉了3名先發投手，要上場可能得等到第二輪中段，面對今年得分能力最強的養樂多，巨人投手群面臨考驗，也因此央聯這一輪系列戰演變成打擊戰的機會很高。

年輕小將奧川恭伸(中)今年對戰巨人時的投球內容十分優異，將會是這個系列賽的關鍵人物之一。 養樂多燕子FB官方粉絲團

要比打擊的話，養樂多的關鍵人物當然就是第4棒全勤的村上宗隆。村上本季以39轟與巨人的岡本和真並列全壘打王，112分打點則以1分之差屈居亞軍，雖然打擊率不到3成，今年交出的已是超高水準的成績，年度MVP也幾乎是囊中之物，而他在對戰巨人時的打擊數據更是遠佳於其他4隊，除了打擊率是最高的3成48之外，8轟、25分打點甚至於3次盜壘都是最好的，堪稱是巨人殺手，而巨人陣中打養樂多最好的岡本，則是因身體狀況尚無法出賽，一消一長對兩隊的戰力也有所影響。

今年交出亮眼成績的村上宗隆(左)，是養樂多的全勤第4棒，對戰巨人時的成績為隊內最佳，儼然是巨人殺手。 養樂多燕子FB官方粉絲團

將焦點轉到洋聯，歐力士對戰其他5支球隊的戰績就平均多了，除了對火腿是10勝11敗之外，其他都在5成以上，對戰羅德則剛好5成，不過在10月的5場比賽則是贏下了4場。

歐力士今年3.31的團隊投手防禦率僅次於軟銀，先發投手的防禦率3.30則是全聯盟最佳的，不過包括超級王牌山本由伸在內的幾名先發輪值投手，面對羅德時的成績都不太理想。山本先發2場，防禦率為3.46；宮城大彌出賽5場，防禦率高達4.88；山崎福也出賽4場，防禦率更是5.68；老將增井浩俊出賽3場，也是偏高的5.59；反而是出賽最多的田嶋大樹，先發7場防禦率只有2.37；其中雖然山本及增井的先發都是在6月之前，不過宮城及山崎在10月都有被羅德KO過的狀況發生。

打擊在接下來的系列戰是歐力士能否挺進日本一大賽的重要因素，關鍵人物當然就是吉田正尚，吉田因骨折而在季末缺席了近一個月，幸好最終球隊仍驚險地奪下聯盟優勝，吉田已在7日再度展開打擊練習，如果他能及時回歸，對於歐力士的打線有很大的幫助，畢竟他對羅德也有3成43的高打擊率。

吉田正尚因骨折在季賽結束前的近一個月就高掛免戰牌，他積極復健，已於日前進行打擊練習，能否趕上系列賽對歐力士有很大的影響。 歐力士猛牛FB官方粉絲團

但如果吉田仍趕不及，歐力士打線中最關鍵的與養樂多同樣也是擔任第4棒的杉本裕太郎。今年大覺醒的杉本，打出3成01打擊率、32轟及83分打點的成績，還拿下個人首座全壘打王，其中他在面對羅德時打得特別起勁，打擊率突破4成，來到4成30，還有13轟及23分打點，堪稱是羅德殺手，在吉田還沒回來的時刻，杉本的表現大幅攸關歐力士未來能夠走多遠。

在阪神被淘汰出局之後，歐力士成了關西地區的僅存希望(即使歐力士球迷遠少於阪神)，而養樂多及巨人則是上演東京內戰，雖然歐力士及養樂多都已手握1勝，但到底誰能打進日本一大賽，10日開始連續6天不間斷的賽事後(如有必要)，就知分曉了。