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曾和房東說「打完疫苗身體不適」 桃園42歲男陳屍家中

日職／生涯最棒球季之後 吳念庭為明年設3成打擊率目標

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭。 擷圖自推特
吳念庭。 擷圖自推特

西武獅隊台將吳念庭今年繳出生涯代表作，球季結束後持續參與球隊秋訓練功，談到明年球季期許，除了穩定出賽外，他也設下3成打擊率的目標。

吳念庭季初在西武出現傷兵潮的情況下獲得重用，而他也很爭氣，屢用關鍵時刻打擊建功，卡位固定先發，儘管下半季成績下滑，最終全季仍有130場出賽、101支安打、10轟、48分打點的優異成績，各項數據都是生涯最佳。

曾一度遲疑是否要放棄旅日生涯，吳念庭再堅持的結果，等到破繭而出的一年，他說：「關鍵就是放手一博，今年就是全力給他拚下去。」

回顧今年球季，吳念庭指出，「剛開季時沒有想很多，把眼前的每場打到最好。」經過奧運停賽、重啟賽季後，吳念庭的成績並未維持原先的高檔，他說：「賽季到後半段，隨著體力流失，加上對方的研究，狀況不像一開始那麼好，但是就是盡量把自己該做的事情做好，替球隊建功。」

他笑說，有時兩場沒有安打，回家時都會低頭、放空，覺得「奇怪，為什麼今天打不到」，反覆經歷這樣的過程，也開始比較懂得與低潮共處，「反覆跟他相處，隔天打出來了，心情就比較舒服。」

吳念庭也談到曾在西武一起打拚的郭俊麟，明天就要在中職一軍初登板，他也在異鄉送上鼓勵，「我們在西武有4年共處，他回台灣後動了手術、復健1年，再重返投手丘，真的是運動員最辛苦的路程，明天要先發了，希望他不要太勉強自己，不要受傷。」

吳念庭 西武獅

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