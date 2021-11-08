中職／統一不能墊底 陳傑憲要吳念庭「你在日本就好」

西武獅隊吳念庭、統一獅隊陳傑憲今天進行線上球迷會，兩人的好交情藏不住，互曝糗事時，陳傑憲談到吳念庭近年在心境上的猶豫，動念想要回到台灣，陳傑憲笑說若吳念庭返台打球，獅隊要墊底才能選到他，勸戒他「念庭，你在日本就好。」

台、日職棒的兩支獅隊近年交流頻繁，今天舉辦「台日雙獅吳念庭Ｘ陳傑憲」線上球迷會，兩人在日本岡山共生高等學校是相差1屆的學長、學弟，感情好不在話下，彼此鼓勵、互虧也都顯現好交情。

分享彼此糗事的橋段，吳念庭爆料陳傑憲高二時在半夜翻牆出去，只為了和學長一起去超商買飯糰，最後還被警察拎回來，還是由年紀最小的他負責去叫教練，被凶了一頓，陳傑憲說：「那陣子看到教練腳都會抖，所以導致我現在抗壓性強，就是那時候練的。」

陳傑憲則是透露，吳念庭前幾年上一軍的機會不多，有了想回台灣的念頭，他會開玩笑跟吳念庭說：「好啊，你回台灣，剛好我們統一欠游擊。」但一邊也鼓勵他，陳傑憲說：「去年印象很深，聽到他說想回來，我說我們是很歡迎你啦！但是再給你自己一年好好拚一下。」

陳傑憲說，當時的吳念庭有猶豫，對他的建議有遲疑，「結果今年被他拚到了。」他笑說，看到吳念庭今年的表現，「心裡有很像師傅的感覺，這個徒弟有聽我的話，好好在日本加油，好險他沒放棄，你就是聽我的話，所以你今年會在日本打那麼好。」

陳傑憲也提到，吳念庭若回來台灣，獅隊也選不到，「他回來一定會被其他隊選，除非我們那年墊底，不行啦！念庭你在日本就好。」

兩人在球季間的聯繫較少，通常只有在碰到問題時會想跟對方尋求建議，像是陳傑憲開季遇到低潮，就曾找過吳念庭，或是對左投打不好時想到可以問他，吳念庭也有印象：「德保拉嘛！」陳傑憲也笑說：「我們都是有問題時才會問對方，所以念庭我們盡量不要聯絡。」