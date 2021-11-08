快訊

桃園檢察長王俊力傳將接掌調查局 本人親回：是媒體派任

中職／獅隊爭王仍見高國慶奮戰 43歲又32天出賽有擋頭

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
統一獅高國慶。 報系資料照
統一獅高國慶。 報系資料照

統一獅隊下半季封王魔術數字降到5，最快12日在天母球場封王，生涯18年老將高國慶仍是教練團需要的戰力，一再推進最年長野手出賽紀錄，已達43歲又32天，堪稱後輩的榜樣。

高國慶2004年3月3日展開中職首戰，到昨天對樂天桃猿隊之戰為止，已經出賽1725場，不但是現役球員最多，也是史上排名第3。

這位身經百戰的老將，目前出賽數、打席6622、打數6004都在現役球員位居榜首，安打1809支排名第2，落後林益全15支；獅隊4月和高國慶簽下附有明年續約選擇權的合約，他還有機會延伸最年長出賽紀錄，打愈久愈珍貴。

中職過去最老出賽的野手是獅隊曾智偵，2004年7月26日最終戰時，已是45歲又138天，成為後輩很難超越的障礙。

拿過4次全壘打王的林仲秋，2002年3月17日以中信鯨隊球員的身分出賽，生涯最後一戰是43歲175天，也是史上第2年長的野手，就看高國慶明年有沒有機會挑戰這道關卡。

高國慶 中職 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／最快27日開打 確定史上首見12月的總冠軍賽

中職／林子昱想閃敗投王 9日碰郭俊麟要寄望不再苦情

中職／古林睿煬7局失1分奪勝 獅隊下半季M5拚12日封王

中職／林焌翰兩分砲助勝 獅下半季封王M8、年度登第一

相關新聞

中職／單季全勤鐵人不多了 許基宏、江坤宇再拚8場達陣

中職從2009年球季開始，各隊出賽增至120場，能夠締造單季全勤紀錄的球員不多，中信兄弟隊兩名內野手許基宏、江坤宇本季出...

中職／最快27日開打 確定史上首見12月的總冠軍賽

中職32年例行賽程進入尾聲，聯盟對季後賽時程已有初步規畫，若統一獅隊稱霸下半季，總冠軍賽最快將在11月27日開打，若需打...

中職／王威晨不只安打王倒數 首進生涯打擊榜就衝上第8

中職球季賽只剩最後兩周，中信兄弟隊內野手王威晨目前累積154支安打，在排行榜遙遙領先，生涯首座安打王宣告提前到手；值得一...

日職／陳偉殷只投2場季後赴美 日球迷：不能說白簽

台灣左投陳偉殷季前與阪神虎簽下兩年合約，雖然阪神期待他能頂上主力投手的重任，然而陳偉殷結果只在一軍出賽兩場，投出1勝0敗，防禦率3.86的成績。後來更傳出左肩疼痛的傷勢，使得球季大部分時間都無法上場。

中職／彈力球年代已成過去 新兵郭天信打擊率3成不簡單

味全龍隊重返中職一軍，本季只剩最後10場比賽，21歲外野手郭天信在球季賽最後階段拚出3成打擊率，若能持到21日球季結束，...

爆米花聯盟／林克謙對決老隊友姜建銘 引退賽流下英雄淚

台中市成棒隊35歲老將林克謙，今天在爆米花棒球聯盟對安永鮮物隊之戰，以先發投手身分登板，對決前興農牛隊友姜建銘，完成棒球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。