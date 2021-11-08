中職／獅隊爭王仍見高國慶奮戰 43歲又32天出賽有擋頭

統一獅隊下半季封王魔術數字降到5，最快12日在天母球場封王，生涯18年老將高國慶仍是教練團需要的戰力，一再推進最年長野手出賽紀錄，已達43歲又32天，堪稱後輩的榜樣。

高國慶2004年3月3日展開中職首戰，到昨天對樂天桃猿隊之戰為止，已經出賽1725場，不但是現役球員最多，也是史上排名第3。

這位身經百戰的老將，目前出賽數、打席6622、打數6004都在現役球員位居榜首，安打1809支排名第2，落後林益全15支；獅隊4月和高國慶簽下附有明年續約選擇權的合約，他還有機會延伸最年長出賽紀錄，打愈久愈珍貴。

中職過去最老出賽的野手是獅隊曾智偵，2004年7月26日最終戰時，已是45歲又138天，成為後輩很難超越的障礙。

拿過4次全壘打王的林仲秋，2002年3月17日以中信鯨隊球員的身分出賽，生涯最後一戰是43歲175天，也是史上第2年長的野手，就看高國慶明年有沒有機會挑戰這道關卡。