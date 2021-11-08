日職／新庄剛志超夯！上任2天媒體曝光換算價值逾25億

火腿隊新任監督新庄剛志近日話題不斷，除了要球員稱呼他「BIGBOSS」、訂出「十三條公約」外，還在練球時一身全紅打扮，後來又變裝全身黑，各種無俚頭的行為頻頻佔據日本媒體版面，根據日本數據公司Nihon monitor的統計，新庄剛志在接任火腿隊監督的2天內，總媒體曝光度換算成廣告效益竟高達105億日圓（約新台幣元25億7668萬元）。

新庄剛志4日才接任火腿監督，但幾天他頻頻登上媒體版面，日本數據公司就計算出他在就任2天內於各種媒體曝光的時數以及帶來的效益，共有40個電視節目在討論他，時數達時數6小時50分13秒，換算成廣告費約為55億3175萬日圓（約新台幣13億5727萬元）；紙媒共32篇新聞，換算金額為2億3457萬日圓（約新台幣5755萬元）；網路媒體更有高達4328篇新聞，金額47億2388萬日圓（約新台幣11億5901萬元）。

PTT網友分享此訊息，下方網友也紛紛回應火腿球團找來新庄剛志當監督根本就是「神操作」：「火腿要的就是這個」、「火腿該幫新庄加薪」、「監督打扮成牛郎開記者會就是神操作」、「真的超會表演的，火腿賺爛」。