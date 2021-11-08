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中職／最快27日開打 確定史上首見12月的總冠軍賽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
若統一獅隊稱霸下半季，總冠軍賽最快將在11月27日開打，若需打季後挑戰賽，則最快於26日展開5戰3勝制系列賽，12月4日接著打總冠軍賽。 報系資料照
若統一獅隊稱霸下半季，總冠軍賽最快將在11月27日開打，若需打季後挑戰賽，則最快於26日展開5戰3勝制系列賽，12月4日接著打總冠軍賽。 報系資料照

中職32年例行賽程進入尾聲，聯盟對季後賽時程已有初步規畫，若統一獅隊稱霸下半季，總冠軍賽最快將在11月27日開打，若需打季後挑戰賽，則最快於26日展開5戰3勝制系列賽，12月4日接著打總冠軍賽。

獅隊的下半季冠軍魔術數字只剩M5，封王情勢大好，最快可在12日於天母球場拋下橘色彩帶，若未再有任何延賽，賽程預計將在21日消化完畢。

按照聯盟初步規畫，若獅隊取得下半季冠軍，直接與上半季冠軍中信兄弟隊打總冠軍賽，7戰4勝制系列賽將於27日開打，接著是28、30日及12月1日，若有第5到7戰則為2、4、5日。

除了領跑的獅隊外，目前兄弟、樂天桃猿隊也還有爭季冠軍的機率，獅隊、兄弟則還要爭年度第一，若需打季後挑戰賽，則於26日開打、連打5天，再於12月4日展開總冠軍賽。

待季冠軍、年度第一都確定後，聯盟將正式公告日程，可以確定的是，今年一定會到12月才產生總冠軍。

樂天桃猿 統一獅 中職

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