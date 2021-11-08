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中職／單季全勤鐵人不多了 許基宏、江坤宇再拚8場達陣

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
兄弟隊許基宏。 報系資料照
兄弟隊許基宏。 報系資料照

中職從2009年球季開始，各隊出賽增至120場，能夠締造單季全勤紀錄的球員不多，中信兄弟隊兩名內野手許基宏江坤宇本季出賽112場，開季至今還未缺席任何比賽，有機會一起拚出難得紀錄。

本季賽事只剩最後兩周，各隊剩餘場次在8到10場，全聯盟目前只有10名球員出賽數破百，兄弟占了4人最多，樂天桃猿隊掛零，另3隊各有兩人，許基宏、江坤宇是全聯盟「唯二」保持全勤。

中職從2009年到去年為止，12個球季只有12名球員保有單季全勤紀錄，兄弟就占了一半，包括周思齊（2010、2011）、陳冠任（2010）、張正偉（2011）、黃仕豪（2011）、王勝偉（2012）、王威晨（2020），尤其周思齊是史上唯一完成兩次單季出賽120場的球員。

全勤紀錄代表球員身體有一定強度，成績也要符合教練團的要求，全聯盟近年能夠單季全勤的球員不多，從2013年起，最近8個球季只有高國輝（2015）、蘇智傑（2019）、王威晨達成。

許基宏2014年展開中職生涯，在兄弟前6季出賽數都未破百，去年首次達到105場，今年再創單季新高，再拚8場就可寫下首次全勤紀錄。

江坤宇前年新人球季只打3場，去年站穩先發立刻出賽114場，今年可望突破個人最多出賽紀錄，就看能否在21日達到全勤出賽。

江坤宇。 報系資料照
江坤宇。 報系資料照

許基宏 中職 江坤宇

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