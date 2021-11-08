中職／林子昱想閃敗投王 9日碰郭俊麟要寄望不再苦情

富邦悍將隊左投陳仕朋提前關機，本季收在12敗，會不會是今年敗投王還不一定，聯盟另一位苦情投手林子昱持續出賽，明天將在嘉義市棒球場先發，尋求本季第4勝，若不幸再吞敗也會是他的第12敗。

林子昱本季出賽23場（20場先發），投球局數103.1局，在隊上僅次於超刻苦耐勞的洋投伍鐸（145局），但他的援護率超悲情，在他先發時，每9局隊友僅幫他打下2.01分。

上一場面對悍將隊的比賽，林子昱同樣繳出好投，7.1局僅被敲4安打、失3分，連悍將隊總教練洪一中都讚控球好、速差有，「哇！真厲害！」但龍隊該役只攻下1分，林子昱承擔第11敗。

林子昱明天再度登板，要避免敗場繼續累加，將同場對決一軍首度亮相的前旅日投手郭俊麟，打線給他多少支援仍是重點。

林子昱在中職第一年就累積雙位數敗投，也是不容易的成績，這代表他整季在先發輪值內穩定出賽，雖然不斷吞敗，但內容夠穩定，才能持續在先發輪值出賽，上一位在新人年吞下雙位數敗投的球員，已是2012年林晨樺（7勝10敗）、林煜清（8勝11敗）。

台南球場由統一獅隊出戰樂天桃猿隊，由黃子鵬對上布雷克，黃子鵬第3度叩關單季10勝，布雷克則要尋求獨居勝投榜領先的第16勝，也要幫助獅隊再往季冠軍靠近一步，目前獅隊的下半季封王魔術數字只剩M5。