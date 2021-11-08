快訊

桃園檢察長王俊力傳將接掌調查局 本人親回：是媒體派任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／林子昱想閃敗投王 9日碰郭俊麟要寄望不再苦情

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍林子昱。 報系資料照
味全龍林子昱。 報系資料照

富邦悍將隊左投陳仕朋提前關機，本季收在12敗，會不會是今年敗投王還不一定，聯盟另一位苦情投手林子昱持續出賽，明天將在嘉義市棒球場先發，尋求本季第4勝，若不幸再吞敗也會是他的第12敗。

林子昱本季出賽23場（20場先發），投球局數103.1局，在隊上僅次於超刻苦耐勞的洋投伍鐸（145局），但他的援護率超悲情，在他先發時，每9局隊友僅幫他打下2.01分。

上一場面對悍將隊的比賽，林子昱同樣繳出好投，7.1局僅被敲4安打、失3分，連悍將隊總教練洪一中都讚控球好、速差有，「哇！真厲害！」但龍隊該役只攻下1分，林子昱承擔第11敗。

林子昱明天再度登板，要避免敗場繼續累加，將同場對決一軍首度亮相的前旅日投手郭俊麟，打線給他多少支援仍是重點。

林子昱在中職第一年就累積雙位數敗投，也是不容易的成績，這代表他整季在先發輪值內穩定出賽，雖然不斷吞敗，但內容夠穩定，才能持續在先發輪值出賽，上一位在新人年吞下雙位數敗投的球員，已是2012年林晨樺（7勝10敗）、林煜清（8勝11敗）。

台南球場由統一獅隊出戰樂天桃猿隊，由黃子鵬對上布雷克，黃子鵬第3度叩關單季10勝，布雷克則要尋求獨居勝投榜領先的第16勝，也要幫助獅隊再往季冠軍靠近一步，目前獅隊的下半季封王魔術數字只剩M5。

林子昱 布雷克 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／郭俊麟排定9日一軍初登板「能出賽很開心」

韓職／尋找第二個米蘭達 韓媒討論布雷克回鍋可能性

中職／郭俊麟二軍先發3局1責失 復出後最長投球局數

中職／10月MVP獅隊全包了 布雷克、林安可勝出

相關新聞

中職／單季全勤鐵人不多了 許基宏、江坤宇再拚8場達陣

中職從2009年球季開始，各隊出賽增至120場，能夠締造單季全勤紀錄的球員不多，中信兄弟隊兩名內野手許基宏、江坤宇本季出...

中職／最快27日開打 確定史上首見12月的總冠軍賽

中職32年例行賽程進入尾聲，聯盟對季後賽時程已有初步規畫，若統一獅隊稱霸下半季，總冠軍賽最快將在11月27日開打，若需打...

中職／王威晨不只安打王倒數 首進生涯打擊榜就衝上第8

中職球季賽只剩最後兩周，中信兄弟隊內野手王威晨目前累積154支安打，在排行榜遙遙領先，生涯首座安打王宣告提前到手；值得一...

日職／陳偉殷只投2場季後赴美 日球迷：不能說白簽

台灣左投陳偉殷季前與阪神虎簽下兩年合約，雖然阪神期待他能頂上主力投手的重任，然而陳偉殷結果只在一軍出賽兩場，投出1勝0敗，防禦率3.86的成績。後來更傳出左肩疼痛的傷勢，使得球季大部分時間都無法上場。

中職／彈力球年代已成過去 新兵郭天信打擊率3成不簡單

味全龍隊重返中職一軍，本季只剩最後10場比賽，21歲外野手郭天信在球季賽最後階段拚出3成打擊率，若能持到21日球季結束，...

爆米花聯盟／林克謙對決老隊友姜建銘 引退賽流下英雄淚

台中市成棒隊35歲老將林克謙，今天在爆米花棒球聯盟對安永鮮物隊之戰，以先發投手身分登板，對決前興農牛隊友姜建銘，完成棒球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。