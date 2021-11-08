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中職／王威晨不只安打王倒數 首進生涯打擊榜就衝上第8

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
王威晨。 報系資料照
王威晨。 報系資料照

中職球季賽只剩最後兩周，中信兄弟隊內野手王威晨目前累積154支安打，在排行榜遙遙領先，生涯首座安打王宣告提前到手；值得一提的是，王威晨生涯總打數已達2015次，達到官方計算生涯打擊率的門檻，一進榜就以3成28名列第8，算是個人相當難得的紀錄。

王威晨2016年起步，在兄弟前兩季合計只出賽32場，接下來4個球季出賽數都破百，去年首次全勤出賽，今年也達106場，球季賽最後8戰還可追加更多安打。

本季打到目前為止，只有14名球員達到100支安打，王威晨是唯一突破150安的球員，統一獅隊林靖凱125安暫居第2，最後兩周想要逆轉情勢，看來完全沒有機會。

中職官方計算生涯打擊率排名，是以超過兩千個打數為準，王威晨10月31日對戰獅隊後，已經符合要求，生涯打擊率3成28也是隊史第3好的成績，只落後彭政閔（3成332）、陳冠任（3成31）。

富邦悍將隊老將胡金龍生涯打擊率3成53，仍是史上最高，短期內不太可能被超越，第2到10名依序是林益全3成39、陳俊秀3成36、朱育賢3成333、彭政閔、林泓育3成32、陳冠任、王威晨、張正偉3成23、潘武雄3成19。

中職歷年只有7名球員打數超過5千，若是這個標準，林益全生涯打擊率最高，彭政閔居次，林智勝3成12排名第3。

王威晨 中職

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