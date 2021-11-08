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爆米花聯盟／林克謙對老隊友姜建銘 引退賽流下英雄淚

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

台中市成棒隊35歲老將林克謙，今天在爆米花棒球聯盟對安永鮮物隊之戰，以先發投手身分登板，對決前興農牛隊友姜建銘，完成棒球生涯最後一次投球後，正式高掛球鞋，他在退場時接受歡呼，捧著鮮花流下英雄淚。

林克謙是2008年中職選秀狀元，當年首輪獲選的球員還有曹錦輝、耿伯軒、王鏡銘，姜建銘則在第9輪被牛隊挑中，兩人當了兩年隊友。

林克謙在中職9個球季歷經牛隊、義大犀牛、中信兄弟、富邦悍將隊，生涯出賽221場，其中47場先發，投出22勝24敗22中繼5救援、防禦率4.19，2009年新人球季投出唯一單季10勝紀錄。

他在前年季後離開悍將後，結束中職生涯回到業餘發展，加入台中市隊兼任體能教練和球員，昨天透過粉絲團宣布將退休的消息，今天在高雄市立德棒球場進行引退賽。

林克謙今天1局上對決姜建銘，讓他揮出游擊滾地球出局後退場，完成引退儀式，由楊承燁接替投球，隊友都在休息室前向這位前輩致意。

林克謙接下來專職教練，以另一種身分繼續留在棒界打拚，他也特別感謝已故犀牛隊總教練徐生明、高中教練蕭文勝、國體大教練龔榮堂、興富發隊總教練吳復連過去的指導，才能有現在的成就。

林克謙 中職 姜建銘

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