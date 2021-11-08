爆米花聯盟／林克謙球員生涯終戰難掩情緒 老戰友姜建銘擁抱

職棒退役球員、業餘台中市成棒隊投手林克謙球員生涯最後一役，今天在爆米花棒球聯盟先發，讓老戰友姜建銘打出滾地球出局，姜建銘送上擁抱祝福，教練團、隊友列隊致敬，林克謙難掩情緒落淚。

林克謙在2008年中職季後新人選秀會被興農牛隊指名成為選秀狀元，先後效力過興農牛、義大犀牛，2013年季後遭義大犀牛釋出，加入業餘崇越科技棒球隊（後更名崇越隼鷹、現為安永鮮物成棒隊）。

林克謙2015年回到中職舞台效力中信兄弟隊，2018年加入富邦悍將隊，2019年季後再被釋出，結束職棒生涯，轉往業餘台中市成棒隊，近年受到傷勢影響，今年開始球員身分外也兼任體能教練。

林克謙昨天透過個人臉書（Facebook）發布引退訊息，今天在高雄立德棒球場台中市成棒隊與安永鮮物隊比賽無關晉級，也特別安排作為林克謙引退賽，林克謙象徵性投1個人次，安永鮮物派出同為強恕中學、興農牛隊老戰友姜建銘擔任打者。

林克謙投5球讓姜建銘打出游擊方向滾地球出局，球員生涯劃下句點，姜建銘上前擁抱致意，台中市隊總教練張家浩獻上花束，隊友、教練團列隊擊掌、送上祝福，林克謙難掩情緒、掩面落淚。

在台中市成棒隊發布的新聞稿中提到，林克謙感謝啟蒙教練、高中教練蕭文勝、國立體大棒球隊教練龔榮堂、已故職棒教頭徐生明、業餘台北興富發隊教練（中信兄弟隊前總教練）吳復連，同時感謝台中市政府、台中市成棒隊給予東山再起的舞台及機會。

林克謙卸下球員身分後將繼續留在台中市隊擔任體能教練，他表示，一直到在場上出賽的最後一刻，每球都會全力以赴、小心翼翼，棒球教會了他很多事，也給了他很多，「日後換成了我要努力耕耘，好好灌溉這一個豐富了我的生命的運動」，將經驗毫無保留地傳承下去。