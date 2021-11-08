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中職／彈力球年代已成過去 新兵郭天信打擊率3成不簡單

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
郭天信。記者許正宏／攝影
郭天信。記者許正宏／攝影

味全龍隊重返中職一軍，本季只剩最後10場比賽，21歲外野手郭天信在球季賽最後階段拚出3成打擊率，若能持到21日球季結束，在比賽用球恢復系數降低的年代，以一個職棒新人而言確實不簡單。

中職球季賽已經接近尾聲，打擊排行榜上只有7名打者打擊率達到3成，郭天信昨天對富邦悍將隊之戰5打5安打， 本季第102場出賽，打擊率首次衝到3成，在打擊榜暫居第7，也是龍隊最高。

中職從2009年起實施現行賽制，各隊出賽120場，過去12季有10季3成打者達2位數，而且2015年球季開始，連續6季都是如此，今年在比賽用球恢復系數調降後可望「踩剎車」。

過去單季最多3成打者是1996年，竟然多達20人，2009年以後的紀錄則是2016年17人，當年也是全壘打最瘋狂的球季，全聯盟603轟、中信兄弟隊169轟都是空前紀錄。

王柏融、蔣智賢、林泓育在2016年打擊率都達4成，分別是4成14、4成02、4成，王柏融這個數字至今仍是史上最高，後輩想要超越實在太難。

中職過去單季最少3成打者是4人，分別在1992、2000、2001、2004年出現，2010年6人則是現行賽制最少。

中職 王柏融 郭天信

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