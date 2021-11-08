MLB／田中將大重返大聯盟？日媒爆多支球隊有興趣

日職太平洋聯盟高潮系列賽首輪樂天金鷲以1敗1和不敵千葉羅德海洋，年初回鍋的田中將大無緣在第三戰登板，而他明年的動向也受到矚目，據《東京體育報》報導，目前大聯盟有5至7支球隊對他有興趣，其中也包含前東家洋基。

今年1月，田中將大與老東家樂天簽下年薪9億日圓（約新台幣元）合約，並附帶明年的選擇權。他在加盟記者會上時曾表示，第1年結束後會再與球團詳談，仍有機會回到美國，再加上洋基今年避開豪華稅，美媒因此認為田中這個冬天若重返洋基也「不用太意外」。

如今日媒再度報導，大聯盟球探透露，包含洋基在內目前約有5至7支球隊想網羅田中將大，不過田中將大本季出賽23場，成績4勝9敗，防禦率3.01，數據不如過往亮眼，因此想得到與今年同等的9億年薪合約可能有難度。