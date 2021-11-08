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中職／選秀狀元得主將出爐 龍隊最快11日確定全年墊底

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊最快11日確定全年墊底，若沒有第6隊的出現，將取得明年季中選秀的狀元籤。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
味全龍隊最快11日確定全年墊底，若沒有第6隊的出現，將取得明年季中選秀的狀元籤。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

統一獅隊上周取得4連勝，領先中信兄弟隊4場勝差，在下半季爭霸上越走越穩；另一頭的狀元之爭也即將產生結果，味全龍隊最快11日將確定全年墊底，若沒有第6隊的出現，將取得明年季中選秀的狀元籤。

龍隊昨天以4：1擊敗富邦悍將隊，下半季落後悍將0.5場勝差，全年戰績則與悍將差距6場，仍有機會一拚下半季不墊底、全年爐主的完美劇本。

龍隊對悍將的淘汰指數剩下4、對樂天桃猿隊則是2，最快將在11日確定全年墊底，收下目前5隊的最優選秀順位，但是否代表狀元籤仍有變數，因為若第6隊出現將自動獲贈狀元籤，龍隊就必須退居第2順位。

龍隊今年升上一軍「打怪」，至今取得43勝3和64敗、勝率4成02戰績不俗，其中以悍將「惠龍良多」，龍隊取得17勝1和10敗的對戰優勢，也是唯一勝率過半的對戰組合。

龍隊面對其他3隊都處於弱勢，面對獅隊更是束手無策，全季吞下5勝1和21敗，包括客場15戰全敗、台南12戰全敗，兩隊本季還剩3場交手，龍隊可以慶幸的是這3場都是主場作戰。

選秀 味全龍

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