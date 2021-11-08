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爆米花聯盟／選秀順位比曹錦輝還前面 興農狀元林克謙宣告退休

聯合新聞網 / 綜合報導
林克謙離開中職後，效力於業餘台中成棒隊，今天也是他最後一次登板投球。 圖擷自林克謙臉書粉專
林克謙離開中職後，效力於業餘台中成棒隊，今天也是他最後一次登板投球。 圖擷自林克謙臉書粉專

曾效力中職的林克謙近年轉戰爆米花聯盟台中成棒隊兼任體能教練及選手，昨（7日）他於臉書宣布將正式卸下球員身份，今天先發迎戰安永鮮物將是他最後一次登板，他也在臉書感性發文：「哪怕明天在最熟悉的投手丘上只投一人次，我還是會全力以赴。」

2008年，林克謙以狀元郎之姿加盟興農牛，選秀順位甚至比曹錦輝還前面，2009年菜鳥球季就繳出10勝，後來跟隨義大犀牛，直到2013年底被釋出加入業餘，一年後再回鍋中職，先後待過中信兄弟和富邦悍將，9年職棒生涯累積221場出賽，拿下22勝24敗，22次中繼成功、5次救援成功，防禦率4.19。

2019年球季結束後，林克謙遭悍將釋出，轉戰業餘台中市成棒隊，如今宣布退休，並在臉書感性發文，分享自己從沒想過竟然會在棒球路上成為選秀狀元，也細數過去曾協助、指導過他的教練和給予他舞台的球團。

「每一個球我都全力以赴、戰戰兢兢、小心翼翼。棒球教會了我很多，也給了我很多；日後換成了我要努力耕耘，好好灌溉這一個豐富了我的生命的運動。」林克謙寫道。

而林克謙在退役後也將擔任台中成棒隊的體能教練，繼續培育更多優秀的棒球選手。

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