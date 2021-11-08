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日職／陳偉殷只投2場季後赴美 日球迷：不能說白簽

聯合新聞網 / 綜合報導
陳偉殷本季表現不如預期。 圖／取自陳偉殷官方粉絲團
陳偉殷本季表現不如預期。 圖／取自陳偉殷官方粉絲團

台灣左投陳偉殷季前與阪神虎簽下兩年合約，雖然阪神期待他能頂上主力投手的重任，然而陳偉殷結果只在一軍出賽兩場，投出1勝0敗，防禦率3.86的成績。後來更傳出左肩疼痛的傷勢，使得球季大部分時間都無法上場。

日本媒體「體育報知」報導，阪神虎球團在七日公告，表示陳偉殷已經回到美國，因此不會參與阪神之後的比賽。而阪神虎在昨天的季後賽中，以四比二輸給巨人遭淘汰，結束了今年賽季。

日本網友看到陳偉殷的消息，紛紛批評「上個球季投了四場，本來以為這季最差應該要有五勝」、「不知道約怎麼簽的，但可以的話就直接解約吧」、「就算要付違約金也應該解約」、「用在羅德的表現作評價果然太高估了」、「年紀、球威、球速都在衰退中，即使傷好了也不看好能成為戰力」、「兩年四億還不如去捐給聯合國世界糧食計劃署」、「阪神的不良債權」。

不過也有球迷替陳偉殷說好話，表示「包含技術、經驗、練習等等能跟後輩左投分享的部分，我覺得也不至於白費啦」、「給其他左投很好的刺激，先不論多少錢但不能說完全沒用」、「感覺如果跟羅德續約，搞不好能拿下雙位數勝利，阪神的一軍洋將名額太競爭了」。

陳偉殷 阪神虎

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