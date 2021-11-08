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日職／新庄剛志真的好香！名人堂捕手爆料：蹲捕時都是味道

聯合新聞網 / 綜合報導
名人堂捕手古田敦也爆料，新庄剛志(圖)以前打球時，身上的香水味道非常重。截圖自新庄剛志IG
名人堂捕手古田敦也爆料，新庄剛志(圖)以前打球時，身上的香水味道非常重。截圖自新庄剛志IG

日本火腿鬥士隊宣布由前球星新庄剛志擔任總教練職位，而他一上任後，馬上做出許多驚人之舉，包括要大家叫他「BIG BOSS」，還訂下要在比賽中直播IG等等的「十三條公約」等等。顯然當了總教練的新庄，仍然不改其球員時代的搞怪作風。

根據日本媒體「スポニチ」報導，前養樂多當家捕手，現在擔任球評的古田敦也，最近在電視節目「SundayLIVE!!」上分享以前和新庄比賽的趣事。他說新庄過去在打球時，身上的制服都有一股厚重的香水味，以致於每當新庄上場打擊時，蹲捕的他都會聞到那股香味。

有一次他在戴著捕手面具，忍不住和新庄說「新庄，今天也很香呢」。結果新庄非常開心，在整個打席中不斷跟古田介紹香水品牌等等的詳細內容。到了隔天的賽事，新庄更直接拿了一瓶香水送給他，讓古田非常驚訝，認為自己只是提到了香水的事而已，一句「想要」之類的話都沒有講。後來古田也贈送一件寫著「代打・我自己」的T恤回禮，結果新庄又再送了一次香水給他。

古田敦也過去擔任捕手，多次拿下央聯金手套，打擊方面也達成兩千安、兩百轟紀錄，是位攻守俱佳的球員，在2015年被選入日本野球殿堂（名人堂）。由於他球員時期皆效力於養樂多隊，和阪神效力的新庄剛志經常有對戰機會。

古田表示，他非常期待成為火腿總教練的新庄，能夠上演「新庄劇場第二彈」，替職棒帶來一股新的風潮，不只帶給球迷歡樂，也看好他有把球隊帶成強隊的可能性。

古田敦也看好新庄能為球隊帶來一股新風潮。圖擷取自twitter
古田敦也看好新庄能為球隊帶來一股新風潮。圖擷取自twitter

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