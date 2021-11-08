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日職／大紅運動服加戰靴視察秋訓 新庄剛志：有點樸素吧！

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
火腿隊監督新庄剛志以一身紅的裝扮現身秋訓。 圖擷自日刊スポーツ 日本ハム担当推特
火腿隊監督新庄剛志以一身紅的裝扮現身秋訓。 圖擷自日刊スポーツ 日本ハム担当推特

新庄剛志接任火腿隊監督，從機場時尚到球場裝扮都很吸睛，今天從上衣、褲子到球鞋都是一身紅，還先自嘲「很樸素吧！」從秋訓就在確立搞笑監督的招牌。

火腿秋訓於3日展開，今天開始第2個循環，新庄昨天以一身黑色無袖夾克、茶色紳士帽、圍巾等混搭造型飛抵沖繩，今天再以大紅色的全套運動服搭配紅色球鞋來到球場，正是他日前在Instagram上預告要穿的那雙佈滿金色星星的Lill one STAR紅色戰靴。

新庄一抵球場先接受媒體採訪，談到全紅的造型，他笑說：「有點樸素吧！沒問題嗎？」他提到此行視察重點，包括選手的運動能力、腳程、肩膀力量等，觀察適合新球季隊形、作戰的選手。

至於預計會在秋訓基地待幾天？新庄回應：「我應該會待3天，但如果覺得看膩練習了，我可能兩天就會回家，因為我覺得練習內容應該都差不多。」

新庄上午到場後，先與總經理稻葉篤紀談話，隨後正式向球員自我介紹並進行大合照，練習展開後，新庄拿出自己的手機拍攝選手，也不時穿插他的創意想法，像是練習安排兩隊各7人接力跑時，他建議球團人員去想著優勝隊伍的獎勵。

進行長傳練習時，球團弄來白色箱型車，新庄爬上車頂，以球棒橫放比出高度，要求選手的傳球必須低於這個高度，也被日本媒體喻為「Big Boss流練習」。

新庄剛志 稻葉篤紀 日本火腿鬥士

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