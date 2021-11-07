聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／龍隊重要守護神 田澤純一自嘲：大叔也想關機
田澤純一今晚再次成功把守最後一關，為味全龍隊守住勝利，以4：1擊敗富邦悍將隊，田澤收下個人本季第26次救援成功，但想到此時世界大賽已結束，田澤純一開玩笑說，他這位大叔也想「關機」。
龍隊全年勝場也才43場，總教練葉君璋表示，田澤純一能有這樣的表現很不容易，「可以想像如果少了他，勝場會變成多少，他的救援成功占超過一半。」
田澤純一表示，作為終結者，就是在比賽分數相近時上場、把分數壓制下來，也不會特別設定救援成功目標，畢竟需要球隊領先等種種條件，「我就是配合球隊，上去好好投球」。
雖然有過豐富的美職經驗，但賽季打到11月還沒結束，對田澤純一也是新鮮事，他笑說，今年球季確實是較長，隊上也有兩名年輕投手關機休息，「我是大叔了，不知道可不可以也關機？因為平常世界大賽都打完了。」
總教練葉君璋期盼田澤純一可以投到季末，繼續展現身手給球迷看，田澤純一也說，自己每天都會好好練習、恢復，把剩下的比賽完成。
今天味全龍隊主題活動也特別安排田澤純一為球迷簽名，他說，來台這段時間有感受到球迷的熱情，收到一些小禮物，「也希望球迷繼續為這支新球隊加油，讓球場越來越滿」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言