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中職／龍隊重要守護神 田澤純一自嘲：大叔也想關機

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊終結者田澤純一。記者許正宏／攝影
味全龍隊終結者田澤純一。記者許正宏／攝影

田澤純一今晚再次成功把守最後一關，為味全龍隊守住勝利，以4：1擊敗富邦悍將隊，田澤收下個人本季第26次救援成功，但想到此時世界大賽已結束，田澤純一開玩笑說，他這位大叔也想「關機」。

龍隊全年勝場也才43場，總教練葉君璋表示，田澤純一能有這樣的表現很不容易，「可以想像如果少了他，勝場會變成多少，他的救援成功占超過一半。」

田澤純一表示，作為終結者，就是在比賽分數相近時上場、把分數壓制下來，也不會特別設定救援成功目標，畢竟需要球隊領先等種種條件，「我就是配合球隊，上去好好投球」。

雖然有過豐富的美職經驗，但賽季打到11月還沒結束，對田澤純一也是新鮮事，他笑說，今年球季確實是較長，隊上也有兩名年輕投手關機休息，「我是大叔了，不知道可不可以也關機？因為平常世界大賽都打完了。」

總教練葉君璋期盼田澤純一可以投到季末，繼續展現身手給球迷看，田澤純一也說，自己每天都會好好練習、恢復，把剩下的比賽完成。

今天味全龍隊主題活動也特別安排田澤純一為球迷簽名，他說，來台這段時間有感受到球迷的熱情，收到一些小禮物，「也希望球迷繼續為這支新球隊加油，讓球場越來越滿」。

田澤純一 味全龍 世界大賽

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