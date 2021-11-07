中職／郭天信5安打變身3割男 葉總點出3優勢

味全龍隊郭天信今天前4打數敲出4安打，打擊教練張泰山關心地問他：「3成了嗎？」結果最後1打數的安打讓郭天信站上3成打擊率，總教練葉君璋直呼：「無法想像。」

龍隊今晚以4：1擊敗富邦悍將隊，開路先鋒郭天信5打數5安打創下個人新高，打擊率也因此剛好滿3成，打擊這麼猛的秘訣，郭天信笑說：「昨天有睡飽吧。」

郭天信的好表現獲選單場MVP，現場觀眾大喊「新人王！」、「新人王！」，不過郭天信說：「新人王不敢去想，把每一場球打好就好。」

葉君璋表示，龍隊畢竟新加入，季前完全沒想過有球員可以打出3成打擊率，「原本想說2成7、2成8就很不容易，3成真的無法想像。」

郭天信也沒想過自己能夠在球季快結束時成為「3割男」，季前為自己設定的2成8打擊率、20次盜壘都有機會達標，只差守備0失誤。

葉君璋指出，郭天信的優勢有三點，「左打、腳程快、有辦法控制球棒」，這三點缺一不可，確實郭天信今天前三支安打都是內野安打。