聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／郭天信5安打變身3割男 葉總點出3優勢
味全龍隊郭天信今天前4打數敲出4安打，打擊教練張泰山關心地問他：「3成了嗎？」結果最後1打數的安打讓郭天信站上3成打擊率，總教練葉君璋直呼：「無法想像。」
龍隊今晚以4：1擊敗富邦悍將隊，開路先鋒郭天信5打數5安打創下個人新高，打擊率也因此剛好滿3成，打擊這麼猛的秘訣，郭天信笑說：「昨天有睡飽吧。」
郭天信的好表現獲選單場MVP，現場觀眾大喊「新人王！」、「新人王！」，不過郭天信說：「新人王不敢去想，把每一場球打好就好。」
葉君璋表示，龍隊畢竟新加入，季前完全沒想過有球員可以打出3成打擊率，「原本想說2成7、2成8就很不容易，3成真的無法想像。」
郭天信也沒想過自己能夠在球季快結束時成為「3割男」，季前為自己設定的2成8打擊率、20次盜壘都有機會達標，只差守備0失誤。
葉君璋指出，郭天信的優勢有三點，「左打、腳程快、有辦法控制球棒」，這三點缺一不可，確實郭天信今天前三支安打都是內野安打。
「今天運氣比較好，前面都內野安打。」郭天信說：「不過內野安也是安。」三支內野安打，追平中職自2018年計算內野安打以來的個人單場內野安打紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言