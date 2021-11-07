中職／古林睿煬7局失1分奪勝 獅隊下半季M5拚12日封王

統一獅隊近況正處高峰，今天在台南球場對樂天桃猿隊之戰，古林睿煬先發7局失1分，幫助獅隊3：1獲勝，單周4戰全勝，下半季封王魔術數字降到5，最快12日在天母球場封王。

獅隊最近4連勝、近8戰搶下7勝，成為下半季首支拿到30勝的球隊，領先排名第2的中信兄弟隊拉大到4場勝差。

兩隊先發投手古林睿煬、霸林爵形成投手戰，前4局都讓對手掛零，5局上林承飛從古林睿煬的手中轟出左外野陽春砲，本季第7轟出爐，也是個人生涯第50轟，幫助猿隊攻下全場第1分。

霸林爵先發5局只被揮出兩支安打，投出5次三振，退場時1：0領先，6局下陳冠宇接手，被林安可揮出安打、保送蘇智傑，再被陳重廷安打追平比數。

陳冠宇退場後，黃偉晟接手也出狀況，被陳重羽、林祖傑連揮安打再失兩分，獅隊6局下靠7、8、9棒連續安打，各攻下1分打點，反以3：1超前，領先到9局結束。

古林睿煬先發7局被揮出5支安打，投出5次三振，唯一失分是遭林承飛開轟，以優質內容奪勝，獲選單場MVP，本季戰績升至8勝4敗。

陳冠宇中繼0.2局，面對5人次被揮出兩支安打、保送1次，失3分吞敗，戰績掉到1勝3敗1中繼、防禦率5.60。