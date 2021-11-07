快訊

影／5槍轟社區大門 新北又傳槍響

國際原子能總署署長：氣候危機可能給核能帶來新生機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／古林睿煬7局失1分奪勝 獅隊下半季M5拚12日封王

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
古林睿煬好投，助獅隊封王更進一步。 擷圖自統一獅隊臉書
古林睿煬好投，助獅隊封王更進一步。 擷圖自統一獅隊臉書

統一獅隊近況正處高峰，今天在台南球場對樂天桃猿隊之戰，古林睿煬先發7局失1分，幫助獅隊3：1獲勝，單周4戰全勝，下半季封王魔術數字降到5，最快12日在天母球場封王。

獅隊最近4連勝、近8戰搶下7勝，成為下半季首支拿到30勝的球隊，領先排名第2的中信兄弟隊拉大到4場勝差。

兩隊先發投手古林睿煬、霸林爵形成投手戰，前4局都讓對手掛零，5局上林承飛從古林睿煬的手中轟出左外野陽春砲，本季第7轟出爐，也是個人生涯第50轟，幫助猿隊攻下全場第1分。

霸林爵先發5局只被揮出兩支安打，投出5次三振，退場時1：0領先，6局下陳冠宇接手，被林安可揮出安打、保送蘇智傑，再被陳重廷安打追平比數。

陳冠宇退場後，黃偉晟接手也出狀況，被陳重羽、林祖傑連揮安打再失兩分，獅隊6局下靠7、8、9棒連續安打，各攻下1分打點，反以3：1超前，領先到9局結束。

古林睿煬先發7局被揮出5支安打，投出5次三振，唯一失分是遭林承飛開轟，以優質內容奪勝，獲選單場MVP，本季戰績升至8勝4敗。

陳冠宇中繼0.2局，面對5人次被揮出兩支安打、保送1次，失3分吞敗，戰績掉到1勝3敗1中繼、防禦率5.60。

古林睿煬 陳冠宇

延伸閱讀

中職／挑戰單季百K？古林睿煬：要看對面打者

中職／古林睿煬6局10K無失分 猛獅完封勝悍將

中職／陳冠宇、張喜凱同日慶生 相認在「1029」車牌上

中職／會長的簡訊收到了 陳冠宇好歹勢：剛剛才回覆

相關新聞

中職／古林睿煬7局失1分奪勝 獅隊下半季M5拚12日封王

統一獅隊近況正處高峰，今天在台南球場對樂天桃猿隊之戰，古林睿煬先發7局失1分，幫助獅隊3：1獲勝，單周4戰全勝，下半季封...

中職／悍將左外野混亂 郭天信5安助龍逆轉勝

味全龍隊今晚在天母主場迎戰富邦悍將隊，在6局下趁亂反擊，張政禹、郭天信兩支安打，為前半段的投手戰分出勝負，龍隊4：1拿下...

日職／王柏融明年身價7千萬日圓 年薪遭大砍8千萬日圓

旅日好手王柏融確定續留日本火腿隊，明年將展開旅日生涯第4年，新身價也出爐，年薪是7000萬日圓（約合台幣1718萬），和...

中職／郭俊麟排定9日一軍初登板「能出賽很開心」

富邦悍將隊郭俊麟一軍初登板日期出爐，11月9日在嘉義市棒球場對上味全龍隊，他說：「多少會期待，畢竟是回來台灣後第一場一軍...

日職／早預測王柏融會續留火腿 洪總：沒有意外

日本職棒火腿隊今天正式宣布續留王柏融，與這名台灣好手再簽下一年、7000萬日圓合約，王柏融中職時期教頭洪一中聽到這個消息...

中職／劉基鴻遭觸身輕微骨裂 葉總肯定態度：他還想打

味全龍隊劉基鴻昨晚被觸身球擊中右手腕，所幸只是輕微骨裂，但本季也宣告提前關機，總教練葉君璋對於劉基鴻一項態度頻頻點頭，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。