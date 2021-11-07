中職／悍將左外野混亂 郭天信5安助龍逆轉勝
味全龍隊今晚在天母主場迎戰富邦悍將隊，在6局下趁亂反擊，張政禹、郭天信兩支安打，為前半段的投手戰分出勝負，龍隊4：1拿下逆轉勝，伍鐸用7局失1分的好投奪得本季第11勝。
悍將隊打線在2局上先得1分，不過6局下龍隊趁亂反擊，2出局一壘有人局面，朱祥麟敲出左外野安打，外野手申皓瑋搶傳三壘暴傳，反而讓跑者回來得分，比數追平，投手陳鴻文一臉懊惱。
龍隊下一棒張政禹又把球敲到左外野，結果球彈出申皓瑋手套、滾到牆邊，申皓瑋蹲下去撿了幾下才掌握住球，此時張政禹已上三壘，紀錄上是三壘安打帶有1分打點，下一棒郭天信再補上一支彈出全壘打牆的場地二壘打，得到該局第3分。
郭天信是一大功臣，全場5打數5支安打，締造個人生涯新高，打擊率剛好攀上3成整，其中3支內野安打追平2018年以來單人單場最多（中職2018年起獨立計算內野安打）。
伍鐸用102球投完7局，雖然被敲出9支安打，但僅失1分，在自家守備幫忙下，製造兩次雙殺幫助不小，另有3次三振、沒有保送。
悍將隊先發陳鴻文則是用119球投完7局，前5局都沒失分，6局守備的亂流讓他丟掉3分，其中2分責失，被敲12支安打，另有6次三振、1次保送。
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