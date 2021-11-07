快訊

餐券「1張10萬」仍完售！晶華2天賣4000萬成旅展餐券王

民進黨六都提名採徵召 宣布桃園市長初選3人說話了

日職／樂天賽季結束 確定與育成台將王彥程續約

中央社 / 台北7日電
王彥程。 資料照(擷圖自推特)
王彥程。 資料照(擷圖自推特)

日本職棒樂天金鷲隊今天在季後賽出局，隨後宣布與台灣育成左投王彥程續約，今年他在二軍成績更進步，明年球季將繼續拚支配下；此外，同在樂天的台將宋家豪本季也畫下句點。

樂天今年雖然闖進季後賽首輪，不過以1敗1和被千葉羅德隊淘汰，結束今年球季。根據日本媒體Daily報導，樂天確定與王彥程及洋投布希尼斯（AlanBusenitz）續約，洋砲狄克森（Brandon Dixon）及卡斯蒂約（Rusney Castillo）則都不續約。

20歲左投王彥程在2019年加入樂天，去年在二軍出賽10場、投38局，被敲40支安打含7發全壘打，送出22次三振，拿下2勝4敗、防禦率5.21；今年則是出賽21場含7場先發、投50.2局，被敲48支安打含3發全壘打，43次奪三振，拿下2勝3敗、防禦率3.38，成績明顯進步，明年要繼續拚支配下登錄。

樂天今天在季後賽遭到淘汰後，一軍主力宋家豪本季也宣告結束，今年他在一軍出賽63場都是後援、投60.2局，已經是日職台將單季登板最多場紀錄，突破大前輩郭源治，被敲46支安打含2發全壘打，送出49次三振，拿下3勝3敗、27個中繼點、7次救援成功，防禦率僅2.23，是大豐收的一年。

樂天金鷲 王彥程

延伸閱讀

日職／樂天在季後賽首輪不敵羅德 宋家豪本季畫下句點

日職／羅德「令和怪物」繳好投 樂天輸在宋家豪手上

日職／宋家豪3K助樂天勝羅德 歐力士受惠奪洋聯第一

日職／宋家豪62場出賽破台將紀錄 樂天收季後賽門票

相關新聞

中職／悍將左外野混亂 郭天信5安助龍逆轉勝

味全龍隊今晚在天母主場迎戰富邦悍將隊，在6局下趁亂反擊，張政禹、郭天信兩支安打，為前半段的投手戰分出勝負，龍隊4：1拿下...

日職／王柏融明年身價7千萬日圓 年薪遭大砍8千萬日圓

旅日好手王柏融確定續留日本火腿隊，明年將展開旅日生涯第4年，新身價也出爐，年薪是7000萬日圓（約合台幣1718萬），和...

中職／郭俊麟排定9日一軍初登板「能出賽很開心」

富邦悍將隊郭俊麟一軍初登板日期出爐，11月9日在嘉義市棒球場對上味全龍隊，他說：「多少會期待，畢竟是回來台灣後第一場一軍...

日職／早預測王柏融會續留火腿 洪總：沒有意外

日本職棒火腿隊今天正式宣布續留王柏融，與這名台灣好手再簽下一年、7000萬日圓合約，王柏融中職時期教頭洪一中聽到這個消息...

中職／劉基鴻遭觸身輕微骨裂 葉總肯定態度：他還想打

味全龍隊劉基鴻昨晚被觸身球擊中右手腕，所幸只是輕微骨裂，但本季也宣告提前關機，總教練葉君璋對於劉基鴻一項態度頻頻點頭，「...

日職／樂天在季後賽首輪不敵羅德 宋家豪本季畫下句點

日本職棒季後賽首輪今天進行第2天賽事，羅德隊繼續在千葉主場對決樂天隊，雙方纏鬥9局以4：4和局收場，羅德帶著1勝1和的戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。