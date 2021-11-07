日職／樂天賽季結束 確定與育成台將王彥程續約

日本職棒樂天金鷲隊今天在季後賽出局，隨後宣布與台灣育成左投王彥程續約，今年他在二軍成績更進步，明年球季將繼續拚支配下；此外，同在樂天的台將宋家豪本季也畫下句點。

樂天今年雖然闖進季後賽首輪，不過以1敗1和被千葉羅德隊淘汰，結束今年球季。根據日本媒體Daily報導，樂天確定與王彥程及洋投布希尼斯（AlanBusenitz）續約，洋砲狄克森（Brandon Dixon）及卡斯蒂約（Rusney Castillo）則都不續約。

20歲左投王彥程在2019年加入樂天，去年在二軍出賽10場、投38局，被敲40支安打含7發全壘打，送出22次三振，拿下2勝4敗、防禦率5.21；今年則是出賽21場含7場先發、投50.2局，被敲48支安打含3發全壘打，43次奪三振，拿下2勝3敗、防禦率3.38，成績明顯進步，明年要繼續拚支配下登錄。

樂天今天在季後賽遭到淘汰後，一軍主力宋家豪本季也宣告結束，今年他在一軍出賽63場都是後援、投60.2局，已經是日職台將單季登板最多場紀錄，突破大前輩郭源治，被敲46支安打含2發全壘打，送出49次三振，拿下3勝3敗、27個中繼點、7次救援成功，防禦率僅2.23，是大豐收的一年。