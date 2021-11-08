日職／3大指揮官鞠躬下台 留下漂亮身影不容易

2021年例行賽結束之後，日本職棒迎接新庄剛志（日本火腿鬥士）、立浪和義（中日龍）、藤本博史（軟銀鷹）等3名新總教練上任的同時，代表有3名指揮官必須下台一鞠躬。有人下台時留下漂亮身影，也有人時運不濟，呈現兩樣情。

光榮卸任－工藤公康（2015-2021）

軟銀監督工藤公康7年任期內3度獲得太平洋聯盟優勝，5度帶隊拿下日本一總冠軍，是近10年內日本職棒最風光的總教練。本季軟銀戰績60勝62敗21和、勝率不及5成落入洋聯第4名，造成的意外程度不比歐力士封王來得低。勝率不及5成，以及沒有打進季後賽都是工藤公康上任後首度發生，他也在季後提出辭呈。

包括王貞治會長在內的球團高層還想續留，不過工藤公康還是決定為今年的戰績不佳負責，辭去監督職務，「我認為應該要負責，感謝王貞治會長給予續任，也很抱歉。」

扣除掉今年，軟銀過去6年的戰績十分風光；加上今年碰到千賀滉大、洋砲葛拉西亞（Yurisbel Gracial）、終結者森唯斗等主力接連受傷。因此許多球迷會覺得工藤公康還不到需要辭職的程度。不過工藤仍選擇堅持負責下台，對照了球季勝率5成仍續留的原辰德，反而獲得不少掌聲。加上最後一戰客場對羅德賽後球團老闆孫正義親自到場獻花致意，更給足了工藤公康面子，也是對他帶兵這7年成績的肯定。

開高走低－栗山英樹（2012-2021）

任內網羅台灣球員王柏融的栗山英樹，季後卸下日本火腿監督職位，火腿隊正式告別長達10年的「栗山時代」。 擷圖自日本火腿鬥士官方推特

栗山英樹在日本火腿監督任內可說開高走低，有褒有貶。他的10年任期如果以5年做一個分界點，前5年4度領軍打進A級、2度拿下聯盟優勝，因此奠定了他在日本火腿隊球迷心中的地位。尤其是2016年栗山英樹帶領日本火腿隊從落後軟銀最多11.5場勝差，演出大逆轉封王。甚至最後到總冠軍賽以4勝2敗擊敗廣島鯉魚隊，拿下日本火腿隊相隔10年、栗山英樹生涯唯一的一座總冠軍。

這一年稱得上是栗山英樹的最高峰，不過往後的5年任期內日本火腿卻有4度B級，並且都是倒數第二名。加上他沒有把清宮幸太郎、吉田輝星等第一指名的好手栽培起來，最近3年連續都是倒數第二名的戰績，讓人深感栗山英樹帶兵已經到了瓶頸。

這個時候改換上具有高話題性的新面孔，又是跟日本火腿隊有淵源的新庄剛志，正是火腿隊告別長達10年「栗山時代」，重新出發的一個好時機。

時運不濟－与田剛（2019-2021）

与田剛（左）擔任中日龍隊監督3年，好不容易有打進季後賽的機會，卻因為疫情攪局而泡湯。 擷圖自中日龍隊官方推特

与田剛3年任期內2度B級，不過時運不濟，唯一的1次A級發生在去年球季，卻剛好因為碰到疫情中央聯盟取消季後賽，使得他的帶兵生涯從未打過季後賽。

与田剛上任之前，中日龍隊連續4年都是B級，名次分別是5、6、5、5，因此體質本來就不佳，要迅速重建並不容易。無法續任的原因跟最後一年中日龍隊打擊低迷，團隊打擊率0.237、總得分399都是聯盟最差的超級貧打有關。不過這部分與球團無法提供夠力的外援也脫離不了關係，外籍洋砲只有畢謝德（Dayan Viciedo）獨撐，加上新人銜接不上，与田剛也有非戰之罪的成分。

今年与田剛為球隊打造兩聯盟防禦率第一的投手群（防禦率3.22、失分469皆為第一），加上柳裕也、小笠原慎之介等年輕投手的成長，組成了又吉克樹、祖父江大輔、馬丁尼茲（Raidel Martinez）聯手的勝利方程式，都是与田剛3年任期的主要「政績」。