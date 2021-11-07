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PLG／領航猿本土陣容整齊 施晉堯：目標總冠軍

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
領航猿隊「一哥」施晉堯攻下全場最高27分。記者余承翰／攝影
領航猿隊「一哥」施晉堯攻下全場最高27分。記者余承翰／攝影

璞園籃球隊上個賽季兵分兩隊參加SBL和PLG，今年PLG本土陣容大補強，除將SBL年度新人王盧峻翔拉上領航猿，還補進黃泓瀚和陳昱瑞，今天新陣容第一戰就在熱身賽以97：82斬斷新竹攻城獅連勝，攻下27分的「一哥」施晉堯明確說，今年目標不只打進總冠軍賽，還要將金盃帶回桃園。

領航猿上季季後挑戰賽和福爾摩沙台新夢想家隊拚滿5戰才敗陣，今年本土全面提升，教練團也加入「籃球博士」鄭志龍擔任總教練，今天首度亮相開出紅盤，施晉堯坦言對新球季目標更遠大。

「比去年更好，打進冠軍，把總冠軍拿下來。」施晉堯明確說出新球季渴望，但他也強調，正式賽程下季才開始，且球季漫長，「一步一步來，把份內工作做好，就會愈來愈好。」

領航猿3名洋將都已來台，其中喬丹（Jordan Tolbert）已完成14天隔離，但因自主健康管理7天期限還沒結束，今天並沒現身。領航猿總經理陳信安表示，洋將在接續熱身賽是否上陣還未定，將依之後加入練球的狀況而定。

施晉堯也說，就本土陣容來說，今年的領航猿很完整，不過今天只是第一場熱身賽，無法概括到球隊整體狀況，「只能說現在狀態好的就富邦，他們本土和洋將彼此都熟悉，我們就看怎麼和洋將磨合，看龍哥給我們什麼菜。」

從SBL轉戰PLG的盧峻翔，今天也有17分貢獻，他笑說許久沒在那麼多球迷眼前出賽，心情十分雀躍，「自己也想打愈來愈高等級的比賽，還有很多要適應的，像身體碰撞受到很大壓迫，對位防守時大家都是有經驗的球員，判斷和反應都要更明確一點。」

領航猿 PLG

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