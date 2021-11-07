快訊

警匪追逐 新北警抓毒品通緝犯朝車輪開4槍逮人

一張圖看天氣！入秋最強冷空氣全台有感 兩階段變天曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／找廖任磊扛中鋒被拒 哈孝遠：他說控球變好了

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
台啤英熊隊總經理哈孝遠（左二）、球星黃聰翰（右一）及味全龍隊廖任磊（右二）受味全龍隊邀請，到天母球場開球。記者許正宏／攝影
台啤英熊隊總經理哈孝遠（左二）、球星黃聰翰（右一）及味全龍隊廖任磊（右二）受味全龍隊邀請，到天母球場開球。記者許正宏／攝影

味全龍隊今日舉辦「天龍陣」主題活動，籃球T1聯盟台啤英熊隊總經理哈孝遠到場，看到身高201公分的廖任磊生起愛才之心，詢問「要不要來打工」，被近期控球回穩的廖任磊婉拒說：「先不要」。

龍隊開球組合是名符其實的「天龍陣」，開球投手、英熊隊球星黃聰翰193公分，開球打者哈孝遠200公分，開球捕手、味全龍隊的廖任磊更高。

開出好球的黃聰翰透露，小時候是龍田國小棒球隊，算有底子，站在久違的投手丘上、又有這麼多觀眾，感覺很熱血，但壓力還是滿大的，「因為打者面積太大，很怕打到。」哈孝遠笑說：「那會減薪喔。」

哈孝遠透露，自己小時候是先喜歡棒球，常看黃平洋、林易增比賽，但因為被球打到太痛，所以改打籃球，「每個台灣小孩都有一個棒球夢，今天可以站在球場上就算圓夢了」。

哈孝遠笑稱今天也與「失散多年的弟弟」廖任磊相見，兩人身材相近，雖然29歲的廖任磊在籃球場已算老將，但哈孝遠說：「沒關係，我們職籃很需要粗壯中鋒來扛洋將，剛好棒球、籃球季分開，如果他有想要打工，台啤英雄籃球隊隨時歡迎，我們很想吸收他。」

不過哈孝遠補充，廖任磊聽到後回答：「最近控球有變好，先不要。」廖任磊前一場面對富邦悍將隊，先發3.2局，雖有3次保送，但只被敲2支安打，沒有失分。

黃聰翰對龍隊印象最深的是明星球員王維中，哈孝遠透露，過去去韓國出外景時，透過「鯰魚哥」林建予牽線，曾與當時效力韓職球隊的王維中吃過飯，「我們以為他騙人，說你球打這樣，王維中會理你嗎？結果王維中真的來請我們吃燒肉。」

跟演藝圈很熟的哈孝遠看到王維中本人後，到現在留下的最深印象就是：「真的很帥。」

台啤英熊隊球星黃聰翰到味全龍隊主場天母球場開球。記者許正宏／攝影
台啤英熊隊球星黃聰翰到味全龍隊主場天母球場開球。記者許正宏／攝影
台啤英熊隊總經理哈孝遠（左二）、球星黃聰翰（右一）及味全龍隊廖任磊（右二）受味全龍隊邀請，到天母球場開球。記者許正宏／攝影
台啤英熊隊總經理哈孝遠（左二）、球星黃聰翰（右一）及味全龍隊廖任磊（右二）受味全龍隊邀請，到天母球場開球。記者許正宏／攝影

廖任磊 王維中 棒球

延伸閱讀

中職／「那個，你4日先發」 廖任磊先發踏進新莊才知道

中職／王維中「疲勞到極限」即刻關機 龍隊4日先發換廖任磊

中職／龍王還不是「完整體」 葉總看穿他的不滿意

中職／李振昌擋球傷退 兄弟打滿12局贏不了龍隊

相關新聞

日職／王柏融明年身價7千萬日圓 年薪遭大砍8千萬日圓

旅日好手王柏融確定續留日本火腿隊，明年將展開旅日生涯第4年，新身價也出爐，年薪是7000萬日圓（約合台幣1718萬），和...

中職／郭俊麟排定9日一軍初登板「能出賽很開心」

富邦悍將隊郭俊麟一軍初登板日期出爐，11月9日在嘉義市棒球場對上味全龍隊，他說：「多少會期待，畢竟是回來台灣後第一場一軍...

日職／早預測王柏融會續留火腿 洪總：沒有意外

日本職棒火腿隊今天正式宣布續留王柏融，與這名台灣好手再簽下一年、7000萬日圓合約，王柏融中職時期教頭洪一中聽到這個消息...

中職／劉基鴻遭觸身輕微骨裂 葉總肯定態度：他還想打

味全龍隊劉基鴻昨晚被觸身球擊中右手腕，所幸只是輕微骨裂，但本季也宣告提前關機，總教練葉君璋對於劉基鴻一項態度頻頻點頭，「...

日職／樂天在季後賽首輪不敵羅德 宋家豪本季畫下句點

日本職棒季後賽首輪今天進行第2天賽事，羅德隊繼續在千葉主場對決樂天隊，雙方纏鬥9局以4：4和局收場，羅德帶著1勝1和的戰...

日職／王柏融續留火腿！ 日本網友期待大王更上一層樓

日本媒體《日刊體育》今天報導「大王」王柏融將以一年合約續留火腿，消息一出不僅引發台灣球迷熱烈關注，許多日本網友也對王柏融表達支持，認為他已經逐漸習慣日職球風，並期待他明年有更優異的表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。