中職／找廖任磊扛中鋒被拒 哈孝遠：他說控球變好了

味全龍隊今日舉辦「天龍陣」主題活動，籃球T1聯盟台啤英熊隊總經理哈孝遠到場，看到身高201公分的廖任磊生起愛才之心，詢問「要不要來打工」，被近期控球回穩的廖任磊婉拒說：「先不要」。

龍隊開球組合是名符其實的「天龍陣」，開球投手、英熊隊球星黃聰翰193公分，開球打者哈孝遠200公分，開球捕手、味全龍隊的廖任磊更高。

開出好球的黃聰翰透露，小時候是龍田國小棒球隊，算有底子，站在久違的投手丘上、又有這麼多觀眾，感覺很熱血，但壓力還是滿大的，「因為打者面積太大，很怕打到。」哈孝遠笑說：「那會減薪喔。」

哈孝遠透露，自己小時候是先喜歡棒球，常看黃平洋、林易增比賽，但因為被球打到太痛，所以改打籃球，「每個台灣小孩都有一個棒球夢，今天可以站在球場上就算圓夢了」。

哈孝遠笑稱今天也與「失散多年的弟弟」廖任磊相見，兩人身材相近，雖然29歲的廖任磊在籃球場已算老將，但哈孝遠說：「沒關係，我們職籃很需要粗壯中鋒來扛洋將，剛好棒球、籃球季分開，如果他有想要打工，台啤英雄籃球隊隨時歡迎，我們很想吸收他。」

不過哈孝遠補充，廖任磊聽到後回答：「最近控球有變好，先不要。」廖任磊前一場面對富邦悍將隊，先發3.2局，雖有3次保送，但只被敲2支安打，沒有失分。

黃聰翰對龍隊印象最深的是明星球員王維中，哈孝遠透露，過去去韓國出外景時，透過「鯰魚哥」林建予牽線，曾與當時效力韓職球隊的王維中吃過飯，「我們以為他騙人，說你球打這樣，王維中會理你嗎？結果王維中真的來請我們吃燒肉。」