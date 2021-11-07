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日職／王柏融球數不利常挨K 曹竣崵：克服後一定有幫助

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
王柏融。 資料照
王柏融。 資料照

旅日好手王柏融延續日職生涯，明年再披日本火腿隊球衣，台北城市科技大學棒球隊總教練、資深球評曹竣崵認為，王柏融在球數不利時三振率高，如何掌握攻擊時機，一定要好好克服。

王柏融旅日前3季合計出賽235場，繳出平均打擊率2成43、全壘打14支、打點92分的成績，包括本季95戰打擊率2成42、全壘打9支、打點48分。

曹竣崵表示，王柏融知道日本投手控球好，常鎖定第1球出棒，但對方也會這樣想，面對引誘球要知道如何停下，仔細選球最重要。

他說，若能等到1壞球，逼得對方投手不得不投好球，就會變成自己的優勢。

王柏融本季全壘打、打點都寫下個人單季新高，但252次打數被三振70次，挨K次數也是單季最多；曹竣崵指出，觀察王柏融所有數據，在球數不利時完全無法發揮，三振率高、安打機率低，只要克服這點，對明年球季一定會有幫助。

另外，曹竣崵認為王柏融的守備在中職算是OK，臂力也不錯，但日職層級更高，這方面還是不夠，他必須改變思維，好好修正問題，思考方向要更高才行。

王柏融 日本火腿

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