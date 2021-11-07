中職／部落首名職棒球員 邱辰盼有能力回饋

味全龍隊因劉基鴻受傷，今天將邱辰拉上一軍，邱辰今年打完U23世界盃加上隔離結束，10月27日才跟龍隊報到，11月3日的二軍首戰就開轟，邱辰說：「太久沒實戰，其實當時只想要碰到球就好。」

結果5日先發又敲全壘打，連2場開轟後，6日開始到一軍隨隊，邱辰說，接到電話時嚇一跳，因為當時已經睡著，「有機會登錄一軍就會全力以赴。」

「今年不會為自己設定目標。」邱辰說：「因為球季快結束，就是好好適應環境。」昨天在旁體驗，感覺到一軍的應援、張力、氛圍確實都比二軍強，但陣中有高中學長蔣少宏、大學學長陳冠偉等人在，不會太孤單。

出生於台東縣海端鄉利稻村的邱辰在季中選秀第七輪獲得味全龍隊指名，成為部落裡第一名職棒球員，也有機會在今年成為第一位在一軍出賽的人，邱辰表示，部落中打棒球的人不多，未來等自己有能力了，「希望可以捐贈球具、獎學金回饋」。

雖然外界稱為「利稻之光」，但邱辰不敢以此自居，只希望自己的例子可以給予部落青年更多鼓勵，「現在年輕人都到外面打拚，不管在什麼領域，只要願意努力都會有機會。」

邱辰也坦言，自己原本只打算到業餘球隊找機會，但因味全龍重返中職，所以連兩年投入選秀，終於圓夢，即使順位比較後面也不在意，「順位是關係到簽約金，但不代表未來發展，進來都是要拚，狀元也一樣。」

生涯首次入選國家隊，邱辰進入U23世界盃中華培訓隊後，對自己的職棒路更有自信，也透過世界盃增強選球，雖然速度不快在外野有些劣勢，但也有過一壘守備經驗，對自己的打擊也有自信。