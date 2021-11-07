日職／阪神在甲子園毫無優勢 對巨人2連敗遭淘汰

日職中央聯盟本季排名第2的阪神隊，季後賽首輪在大阪甲子園球場未能展現主場優勢，昨天首戰0：4不敵巨人隊，今天再次交手又以2：4落敗，在3戰2勝制的系列賽2連敗遭淘汰。

巨人本季戰績61勝20和62敗，勝率只有4成96，落後阪神11場勝差，但以央聯排名第3晉級季後賽，今天再次扳倒阪神後，第2輪將對決央聯冠軍養樂多隊，爭取重返總冠軍賽的機會。

養樂多10日起在東京明治神宮球場迎戰巨人，享有完全主場，且以冠軍身分先保送1勝，巨人在表定10到15日連打6場的系列賽，必須搶下4勝才能勝出。

巨人今天動用8名投手，以車輪戰對付阪神打線，全場被揮出11支安打，其中4支集中在2局下，一度以0：2落後；不過巨人3局上攻下3分逆轉戰局，8局上追加1分，維持優勢到比賽結束，丸佳浩4打數2安打、攻下兩分打點，成為贏球功臣。